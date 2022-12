Des auteurs populaires encouragent leur première romancière après que seulement deux personnes aient assisté à la signature de son livre

Après avoir versé votre sang, votre sueur et vos larmes pour écrire un livre, il est naturel de vouloir que les autres aiment lire un livre autant que vous avez aimé l’écrire. Mais les espoirs de la première auteure Chelsea Banning se sont effondrés lorsque seulement deux personnes se sont présentées à son événement de signature de livre. Dans un tweet, elle a exprimé sa frustration bien méritée en écrivant: “Seules 2 personnes sont venues voir mon auteur signer hier, donc j’étais assez déçue à ce sujet. D’autant que 37 personnes ont répondu « se rendre » à l’événement. Un peu contrarié, honnêtement, et un peu gêné. Vérifiez le ici:

Cependant, les choses ont pris une tournure plutôt belle lorsque des auteurs célèbres se sont réunis pour que Chelsea se sente mieux avec leurs propres premières histoires de signature de livre. Il y a un certain réconfort lorsque ces personnes qui réussissent très bien vous font savoir qu’elles ont déjà été à votre place. « J’ai fait une lecture de livre où seul le cousin de mon mari s’est présenté. Une personne. Je n’oublierai jamais cette lecture », a écrit l’auteure américano-coréenne Min Jin Lee, surtout connue pour son roman Pachinko.

L’auteur américain Stephen King a tweeté : « Lors de ma première signature de SALEM’S LOT, j’avais un client. Un gros gosse qui a dit : « Hey mon pote, tu sais où il y a des livres nazis ?

«Une fois, je me suis assis devant une librairie du centre commercial pour une séance de dédicaces. Personne ne s’est arrêté, jusqu’à la toute fin, quand un vieil homme s’est arrêté, m’a regardé, a regardé les livres, m’a regardé, s’est approché et m’a demandé : ‘Est-ce qu’ils vendent des drapeaux ici ?’ », a écrit l’auteur canadien Linwood Barclay.

Pendant ce temps, une utilisatrice de Twitter a partagé qu’elle avait travaillé dans une librairie pendant 15 ans. Personne ne se présente pour une signature n’est en fait pas inhabituel, même pour des auteurs connus. Donc, faire venir deux personnes était “plutôt cool”.

Depuis qu’elle a été partagée dimanche, Chelsea a reçu plus de 73 000 likes sur son tweet et plusieurs autres utilisateurs de Twitter se sont réunis pour essayer de remonter le moral de l’auteur à ses débuts avec un roman fantastique Of Crows and Legends.

