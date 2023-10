Des Australiens racistes et mal informés votent contre le référendum « Voix autochtones » – Twitchy

Les Australiens ont encore une fois laissé tomber les libéraux, cette fois en votant contre un amendement qui créerait un conseil consultatif gouvernemental pour les citoyens autochtones.

.@SkyNewsAust l’a appelé. L’Australie a voté « NON » à la division raciale et aux privilèges raciaux.

Résultat massif contre toute attente. Oui, le camp réunissait les entreprises, les organismes sportifs, le monde universitaire, les célébrités et la plupart des médias. Mais l’Australie a dit NON.

– Rita Panahi (@RitaPanahi) 14 octobre 2023