Des aurores sur Jupiter ont engendré des vagues de chaleur massives et extrêmes

Lorsque le vent solaire entre en collision avec la magnétosphère terrestre, nous obtenons généralement des affichages lumineux brefs mais éblouissants appelés aurores. Étonnamment, les scientifiques ont découvert que sur la planète géante gazeuse Jupiter, les aurores semblent provoquer des vagues de chaleur massives à l’échelle planétaire.

Les observations aident à résoudre l’un des mystères les plus déroutants de notre système solaire : pourquoi certaines planètes géantes gazeuses dans l’espace lointain, dont Jupiter et Saturne, sont plus chaudes que prévu alors qu’elles devraient être glaciales.

Et chaud dans le cas de Jupiter ne signifie pas un peu tiède.

Une équipe dirigée par James O’Donoghue de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale, ou JAXA, a produit des cartes de la haute atmosphère de Jupiter qui ont aidé à identifier une région chauffée inattendue avec des températures de 700 degrés Celsius (1 292 degrés Fahrenheit) couvrant environ 10 diamètres terrestres.

“Grâce à ces cartes, nous avons démontré que les aurores de Jupiter étaient un mécanisme possible qui pourrait expliquer ces températures”, O’Donoghue a dit dans un rapport.

Les données de l’équipe ont révélé une vague de chaleur remarquable prenant naissance juste en dessous de l’aurore boréale de Jupiter qui balayait vers l’équateur de la planète, se déplaçant à des milliers de miles par heure.

10 spots de notre système solaire à visiter en personne (photos) Voir toutes les photos



Alors que les aurores sur Terre sont intermittentes et liées à des périodes de forte activité solaire, les aurores de Jupiter sont permanentes et continues mais avec des variations d’intensité. Ils chauffent une zone autour des pôles et des vents de la planète puis distribuent la chaleur autour de la planète.

“Alors que les aurores fournissent continuellement de la chaleur au reste de la planète, ces” événements “de vagues de chaleur représentent une source d’énergie supplémentaire et importante”, a déclaré O’Donoghue.

Les résultats ont été présentés cette semaine au Congrès Europlanète Science 2022 en Espagne.

Les chercheurs espèrent que cette nouvelle découverte permettra de mieux comprendre le fonctionnement interne des planètes géantes gazeuses et comment elles restent chaudes dans les profondeurs glaciales de l’espace.