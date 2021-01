Le ministre du Trésor, Jesse Norman, a déclaré qu ‘«il n’est pas absolument évident» que les impôts devront être augmentés au Royaume-Uni, à condition que l’économie se rétablisse après le coronavirus.

S’exprimant devant le comité spécial du Trésor de Westminster lundi, M. Norman a déclaré qu’il avait été «frappé par les remarques» faites par des «experts» sur les hausses d’impôts potentielles.

«Paul Johnson [of the Institute for Fiscal Studies] a dit qu’il n’était pas absolument sûr que les impôts devaient augmenter et je pense que c’est un point de vue extérieur assez intéressant », a-t-il déclaré aux députés.

Ses commentaires interviennent après que les emprunts prévus par l’Office for Budget Responsibility (OBR) pourraient atteindre 393,5 milliards de livres sterling d’ici la fin de l’exercice financier en mars, ce qui, s’il était correct, serait le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale.

Ces estimations ont été faites avant le dernier verrouillage national, cependant, et devraient maintenant augmenter à mesure que le déficit budgétaire créé par la pandémie s’aggrave.

Lire la suite

Expliquant que l’OBR ferait une autre prévision avant le prochain budget, il a dit au comité «nous devrons voir où ils en arriveront» avant que toute décision ne soit prise.

«Même après cela, ce sera assez difficile car on risque de se retrouver avec un rebond un peu retardé mais néanmoins très prononcé. Certaines caractéristiques de l’économie suggèrent que cela pourrait être assez important », a-t-il déclaré.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Le Trésor envisage également de supprimer le droit de timbre et la taxe d’habitation pour «Niveler la Grande-Bretagne», à un moment donné plus tard cette année, la mise en place d’une taxe foncière nationale à sa place.

Une source principale de Whitehall a déclaré Les temps que le chancelier Rishi Sunak considérait l’impôt sur les sociétés comme le moyen le plus raisonnable d’augmenter les revenus, car seules les entreprises britanniques qui ont réalisé des bénéfices seraient touchées.

« Il faudrait que les choses tournent très mal pour que nous ne commencions pas une consolidation du budget », a déclaré la source.

Cependant, M. Norman a laissé entendre à la commission que la chancelière cherchait d’autres moyens de développer l’économie qui n’impliquent pas davantage de fiscalité.

«Il cherche à construire des finances publiques solides et viables à long terme lorsque les circonstances le permettent», a-t-il déclaré à propos de M. Sunak.

«Et cela me semble être une reconnaissance judicieuse que certaines taxes pourraient entraver la croissance, pourraient nuire à notre reprise, pourraient entraver la transition des circonstances extrêmes de Covid dans lesquelles nous sommes en ce moment à quelque chose qui approche la normalité et je pense que et une reconnaissance appropriée. »

M. Norman a été invité à plusieurs reprises à indiquer si les augmentations d’impôts seraient incluses dans le budget de mars, mais a refusé de commenter. Cependant, il a suggéré que la réévaluation des propriétés résidentielles dans le cadre des réformes de la taxe d’habitation pourrait être un cauchemar logistique, affirmant qu’un tel processus «serait un travail énorme».

«La taxe d’habitation n’est qu’une forme de taxe foncière … mais c’est certainement une question que nous continuons à examiner et qui suscite de plus en plus d’intérêt politique», a-t-il ajouté.