Des attentes modérées et des ventes modérées lors de la troisième édition de Frieze Seoul

Lors de l’avant-première VIP de la troisième édition de Frieze Seoul (jusqu’au 8 septembre), qui s’est tenue hier, les attentes modérées, en raison du ralentissement économique en Corée du Sud, ont été compensées par des ventes modérées. La foire accueille 117 galeries et se tient en même temps que la foire partenaire Kiaf, qui a accueilli 207 exposants lors de sa 23e édition.

Cela ne veut pas dire que l’énergie des deux foires était atténuée : les événements ont reçu un regain de visiteurs et d’attention bienvenu grâce aux éditions inaugurales de la Seoul Art Week (SAW) et du Korea Art Festival (KAF), qui se déroulent parallèlement aux foires. Le directeur de Frieze Seoul, Patrick Lee, a déclaré Le journal des arts:« Tous ceux qui sont venus ont vu des expositions extraordinaires. L’énergie est là, les gens sont enthousiastes et cela se reflète clairement dans la foire. Je pense que l’ambiance d’hier était très joyeuse. »

Le SAW, a précisé Lee, est une initiative de la municipalité de Séoul, tout comme le festival de sculptures de Séoul, tandis que le KAF est organisé par le ministère national de la Culture. « Je pense que la foire a accueilli quelques conservateurs de musée qui auraient pu être hésitants, mais qui sont venus voir la Biennale de Gwangju [opening 7 September]”, ajoutant que l’augmentation du nombre de visiteurs de l’industrie est une aubaine pour les foires ainsi que pour les biennales.

Le Korea Arts Management Service (Kams) a poursuivi cette année sa programmation en faisant venir 15 conservateurs et représentants des médias pour des visites d’ateliers, tandis que la Korea Art Foundation a lancé cette année son propre programme pour faire visiter à 30 conservateurs internationaux divers salons et ateliers d’artistes à Séoul.

Comme prévu, le buzz a été plus fort que les ventes. « Juste bien », c’est ainsi que James Lee, le fondateur de la galerie BB&M de Séoul, a décrit la première journée de Frieze Seoul, ajoutant que c’était prévisible compte tenu de l’état actuel du marché de l’art. Son sentiment a été largement repris par les exposants. « Nous avons vu un tas de groupes de musées se manifester », bien que plus de conservateurs que de conseils d’administration, a-t-il déclaré. La galerie, fondée il y a trois ans à la suite d’un conseil, participe pour la première fois et représente des artistes coréens établis comme Minouk Lim, Bae Young-whan et Heecheon Kim ainsi que la superstar Lee Bul, qui présentera sa première commande pour la façade du Metropolitan Museum de New York le 12 septembre.

Les œuvres de Lee, qui est également représentée à la foire par Thaddeus Ropac et Lehmann Maupin, ont reçu beaucoup d’attention. Deux œuvres récentes de sa série de nacre sur toile, Perdu, Les œuvres de nos artistes coréens ont été vendues respectivement pour 210 000 et 190 000 dollars sur le stand de Lehmann Maupin, ainsi qu’une sculpture et cinq peintures de Kim Yun Shin et quatre dessins de Do Ho Suh. « Les Coréens sont venus en force », a déclaré Rachel Lehmann, cofondatrice de la galerie, dans un communiqué. « Nous avons réussi à placer des œuvres de nos artistes coréens, en particulier auprès de collectionneurs d’Asie de l’Est et du Sud-Est, dont un certain nombre de nouveaux acheteurs de la région », ainsi que de collectionneurs et d’institutions occidentales, a-t-elle ajouté.

Des ventes plus lentes que d’habitude

Thaddaeus Ropac a profité de la semaine de la foire pour annoncer sa représentation de Lee Kang-So, dont l’acrylique sur toile de 2024, Le vent souffle, vendue pour 180 000 $ le jour de l’ouverture. La galerie a également placé l’huile sur toile de 2023 de Georg Baselitz Un pèlerinage, la cabane est là aujourd’hui pour 1 million d’euros et le tableau de Martha Jungwirth de 2024 Dans la colonie de Straf « Jusqu’à présent, nos ventes se font principalement auprès de collectionneurs coréens », a déclaré Thaddaeus Ropac. « Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Pour l’instant, les ventes sont un peu plus lentes le jour de l’ouverture que l’année dernière, mais nous ne sommes pas du tout inquiets de la façon dont les choses se passeront à la fin de la foire. Il y a une telle dynamique au sein de la scène artistique de Séoul. Frieze a vraiment construit sa présence et son rayonnement ici. »

GDM, anciennement Galerie du Monde, basée à Hong Kong et qui s’étendra à Taipei plus tard cette année, représente à la fois des artistes contemporains et traditionnels et a rejoint la section Frieze Masters de la foire cette année en tant qu’exposant pour la première fois, « parce que les organisateurs voulaient moins d’art « mignon » qu’avant », explique la directrice de la galerie, Lisa Dai. Au cours d’une heure d’ouverture largement calme, GDM avait déjà vendu l’œuvre d’art contemporaine chinoise à l’encre Morgana (2024) de Zhang Chongbing pour 60 000 $ à une institution asiatique non coréenne, ainsi que deux œuvres à l’encre de Wesley Tongson pour 40 000 $ chacune et trois œuvres plus petites de Wu Shan pour 7 000 à 10 000 $ chacune. Le deuxième jour, ils ont vendu une peinture de Liu Kuo-Sung des années 1980 à une collection privée pour 85 000 $. Dai a supposé que leur « style chinois est très différent » de ce qui est présenté par la plupart des autres galeries dans la section Masters.

Parmi les autres ventes du premier jour, on compte une petite pièce en bronze poli d’une valeur de 550 000 $. AMOUR sculpture de Robert Indiana chez Pace, qui a également placé des peintures de Robert Nava (185 000 $), Kylie Manning (100 000 $) et Maysha Mohamedi (65 000 $ USD) et une œuvre mixte de Mika Tajima pour 95 000 $.

Fort d’une exposition personnelle au musée Leeum de Séoul, Gladstone a vendu plusieurs sculptures d’Anicka Yi sur son stand Frieze pour 200 000 $ chacune et deux peintures de son Salve Les ventes du premier jour de cette galerie comprennent également plusieurs dessins de Keith Haring pour 125 000 $ chacun et des peintures d’Ugo Rondinone allant de 70 000 $ à 170 000 $.

Peres Projects, qui possède deux sites à Séoul, a connu une activité soutenue pour sa quatrième année au Kiaf. Compte tenu de la situation économique, « nous n’avions aucune attente, mais la foire est vraiment très bonne », a déclaré la directrice générale de l’Asie, Kacey E Cho. « Le rapport coût/performance pour le Kiaf est très bon, et pour les galeries internationales, le Kiaf est plus intéressant car il est différent des foires internationales. » Bien que « très ancré en Corée », le Kiaf « reçoit également de nombreux visiteurs de Taiwan et du Japon, et cette année davantage d’Asie du Sud-Est également, probablement venus voir la Biennale de Gwangju », poursuit Cho. La galerie expose – et vend – plusieurs œuvres de Keunmin Lee, Emily Ludwig Shaffer et Dylan Solomon Kraus.

Cette semaine d’art combinée a contribué à combler le fossé traditionnel entre un marché de l’art fortement axé sur la peinture et une scène artistique locale plus multimédia et avant-gardiste – « une séparation qui existe partout, pas seulement en Corée », explique James Lee de BB&M. « Elle est moins séparée aujourd’hui que par le passé. »

En effet, même si les peintures dominent toujours les deux foires, les offres de Frieze étaient sensiblement diversifiées par rapport à l’année dernière – une diversité qui s’étend au-delà de son secteur de performance nouvellement lancé.

Pour la nouvelle venue de Frieze Seoul, la galerie SAC de Bangkok, l’exposition d’installations, de vidéos et d’œuvres photographiques n’a pas généré de ventes à l’ouverture de l’après-midi, mais de nombreuses demandes et contacts. Rejoignant les stands subventionnés du secteur Focus Asia, son projet La nuit était sombre du cinéaste Taiki Sakpisit, qui sera présenté à la Biennale d’art de Bangkok le mois prochain ainsi qu’à la dernière Biennale de Gwangju, fait référence au massacre des manifestants pro-démocratie de l’Université Thammasat en Thaïlande en 1976.