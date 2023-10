Des attaques d’ours blessent une femme dans le Montana, à l’ouest du parc Glacier, près de la frontière canadienne

KALISPELL, Mont. (AP) — Une femme de 73 ans a été hospitalisée après avoir été attaquée par un ours à l’ouest du parc national des Glaciers et juste au sud de la frontière canado-américaine au cours du week-end, ont annoncé lundi les responsables de la faune du Montana.

La femme, son mari et un chien se trouvaient dans la forêt nationale de Flathead dimanche après-midi lorsqu’un ours a émergé des broussailles épaisses et l’a attaquée, a déclaré le ministère de la Pêche, de la Faune et des Parcs du Montana. Son mari a déployé un spray anti-ours et l’ours s’est éloigné de la femme, ont indiqué les responsables.

Le couple est retourné à son véhicule et s’est rendu vers 15 heures vers un endroit où il a pu appeler les services d’urgence.

La femme a été transportée par avion à l’hôpital de Kalispell pour y être soignée. Les responsables de la faune sauvage n’avaient aucune information sur l’état de santé de la femme lundi. » a déclaré le porte-parole de la pêche, de la faune et des parcs, Dillon Tabish. Son nom n’a pas été dévoilé.

L’attaque a eu lieu sur la rive de Trail Creek, à quelques kilomètres à l’ouest de North Fork Road et à moins de cinq milles au sud de la frontière canadienne. La zone est fermée pendant que l’enquête se poursuit. Les autorités ne savent pas si un grizzli ou un ours noir était impliqué.

Le couple possède une propriété dans la région, a déclaré Tabish.

L’attaque est survenue deux jours après qu’un grizzly ait attaqué et tué un couple de Canadiens et leur chien dans le parc national Banff, en Alberta.

The Associated Press