Des attaques de masse aux États-Unis souvent déclenchées par des griefs personnels sur le lieu de travail, selon un rapport

Alors que les États-Unis se remettent d’une semaine de fusillades très médiatisées, un nouveau rapport sur les attaques de masse observées dans le pays sur une période de cinq ans met en évidence le lien entre la violence domestique, la misogynie et les fusillades.

Le rapport de 70 pages, publié mercredi par le Centre national d’évaluation des menaces des services secrets, a examiné 173 incidents au cours desquels trois personnes ou plus ont été blessées. Les attaques ont visé des lieux de travail, des écoles, des institutions religieuses et des transports publics, entre autres, tuant 513 personnes et en blessant 1 234 autres.

Le rapport appelle les communautés à intervenir tôt lorsqu’elles voient des signes avant-coureurs de violence et encourage les entreprises à envisager des plans de prévention de la violence au travail.

Il a été publié alors que les États-Unis ont connu un début d’année particulièrement meurtrier qui a fait 39 morts dans six massacres, dont un cette semaine à Monterey Park, en Californie, qui a fait 11 morts dans une salle de danse alors qu’ils accueillaient le Nouvelle année lunaire.

“Cela arrive trop souvent”, a déclaré Lina Alathari, directrice du centre, lors d’une conférence de presse avant la publication du rapport.

Auteurs majoritairement des hommes

Le centre définit une attaque de masse comme une attaque au cours de laquelle trois personnes ou plus – sans compter l’agresseur – ont été blessées. Presque toutes les attaques ont été perpétrées par une seule personne, 96 % des agresseurs étaient des hommes et les agresseurs avaient entre 14 et 87 ans, avec une moyenne d’âge de 34 ans. Dans 73 % des incidents, une arme à feu a été utilisée.

Alors que le centre a déclaré avoir découvert qu’un quart des agresseurs avaient souscrit à un système de croyances impliquant des complots ou des idéologies haineuses, y compris des opinions antisémites ou antigouvernementales, la moitié des agresseurs étaient motivés par des griefs plus spécifiques et « ripostaient pour des torts perçus liés à des problèmes personnels, domestiques ou professionnels. »

Un homme tient une pancarte lors d’une veillée devant l’hôtel de ville de Monterey Park, à quelques pâtés de maisons du Star Ballroom Dance Studio, mardi soir à Monterey Park, en Californie. Un homme armé a tué plusieurs personnes au studio de danse de salon tard samedi au milieu des célébrations du Nouvel An lunaire dans le communauté majoritairement américaine d’origine asiatique. (Ashley Landis/Associated Press)

Le rapport note que près des deux tiers des attaquants ont présenté des comportements ou des communications “qui étaient si préoccupants qu’ils auraient dû recevoir une réponse immédiate”. Mais dans un cinquième des cas, le comportement préoccupant n’a été transmis à personne “en mesure de répondre, démontrant un besoin continu de promouvoir et de faciliter le signalement des témoins”.

Le rapport a également appelé à une plus grande attention à la violence domestique et à la misogynie, notant que 41% des agresseurs “se sont avérés avoir eu des antécédents d’au moins un incident de violence domestique”.

“Bien que tous ceux qui ont des opinions misogynes ne soient pas violents, les points de vue qui décrivent les femmes comme l’ennemi ou appellent à la violence contre les femmes restent une source de préoccupation”, indique le rapport.

Environ la moitié des attaques de l’étude impliquaient un lieu d’affaires, et les attaquants avaient souvent une relation antérieure avec l’entreprise, en tant qu’employé, client ou ancien employeur.

L’attaque du week-end dans le comté de San Mateo en Californie, par exemple, a impliqué un ouvrier agricole qui a tué sept personnes dans la ferme où il travaillait, a indiqué la police.

REGARDER l Accusé dans les tueries de masse en Californie avait un lien personnel avec les lieux de tournage : 7 morts dans une fusillade de masse dans une ferme du nord de la Californie La Californie est aux prises avec sa deuxième fusillade de masse en trois jours après qu’un homme avec une arme de poing automatique a tiré et tué sept personnes dans une champignonnière au sud de San Francisco lundi.

Petit pourcentage du total des décès par arme à feu aux États-Unis

Alors que les fusillades de masse attirent souvent une attention démesurée dans la couverture médiatique diffusée, elles ne représentent qu’un très petit pourcentage des pertes humaines que les États-Unis subissent chaque année à cause de la violence armée.

The Gun Violence Archive, une base de données en ligne d’incidents aux États-Unis qui définit les fusillades de masse comme celles dans lesquelles quatre personnes ou plus sont abattues, a enregistré 513 décès dus à de tels incidents en 2020.

Ce total était inférieur au nombre de décès accidentels par arme à feu (535) et de décès par arme à feu impliquant des forces de l’ordre (611) pour la même année, selon un suivi séparé des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Le nombre total de décès par arme à feu dus à des homicides en 2020 était de 19 384 personnes, selon le CDC, avec un nombre encore plus élevé de décès dus à des suicides liés aux armes à feu (24 292).

Il y a eu 13,6 décès par arme à feu pour 100 000 Américains en 2020, un taux de loin supérieur à celui des autres pays occidentaux, qui ont plus de restrictions sur la possession d’armes à feu.

En comparaison, le Canada a connu son taux d’homicides par habitant le plus élevé en 16 ans en 2021, avec un taux de 2,06 homicides pour 100 000 habitants. Ce chiffre, compilé par Statistique Canada, comprenait tous les homicides, y compris les 60 % non attribuables aux armes à feu.

Jusqu’à la pandémie, le nombre de décès par arme à feu par habitant aux États-Unis était nettement inférieur à celui des années 1970 au début des années 1990. Il y avait 16,3 morts par arme à feu pour 100 000 en 1974, le record moderne.

Les législateurs restent divisés sur les solutions, les démocrates appelant à davantage de mesures de contrôle des armes à feu tandis que les républicains se concentrent sur la santé mentale et une sécurité accrue.

L’administration de Joe Biden a adopté la législation sur le contrôle des armes à feu la plus importante depuis des décennies l’été dernier après des fusillades de masse très médiatisées à Buffalo, NY, et à Uvalde, Texas. Mais le projet de loi n’incluait pas d’interdiction des armes d’assaut.

Biden a de nouveau exhorté mardi les législateurs à envisager une interdiction des armes d’assaut après la fusillade en Californie.