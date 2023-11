Des attaques de drones et d’explosifs ciblent les forces américaines en Irak

MOSOUL, Irak, 9 novembre (Reuters) – Les forces américaines ont été la cible de trois attaques en Irak jeudi, mais n’ont fait aucune victime, ont déclaré un responsable militaire américain et des sources de sécurité, au cours de la journée de frappes la plus répandue contre des actifs américains depuis l’attaque d’Israël. Le conflit du Hamas a commencé.

Il y a eu quatre attaques contre les troupes américaines en Irak et en Syrie au cours des dernières 24 heures, a déclaré un autre responsable américain, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

Trois soldats américains ont été légèrement blessés et ont repris leurs fonctions, a ajouté le responsable.

Jeudi matin, un convoi de la coalition dirigée par les États-Unis a été visé par l’explosion d’un engin explosif improvisé (IED) à proximité du barrage de Mossoul, mais n’a fait aucune victime, ont indiqué le responsable militaire américain et deux sources de sécurité.

Les sources sécuritaires ont indiqué que la patrouille était accompagnée par des forces antiterroristes irakiennes et qu’un véhicule de la patrouille avait été endommagé.

Jeudi matin également, un drone unidirectionnel a été lancé contre les forces américaines et de la coalition sur la base aérienne d’Ain al-Asad à l’ouest de Bagdad, mais a été abattu avant d’atteindre sa cible, sans faire de victimes ni de dommages aux infrastructures, a indiqué le responsable militaire américain.

Un drone a également été lancé sur la base aérienne d’Al-Harir à Erbil, qui abrite les forces américaines et internationales, mais a été abattu avant d’atteindre sa cible, ont indiqué des sources sécuritaires.

Un communiqué du service antiterroriste du Kurdistan irakien, qui diffère du service fédéral irakien, indique que des attaques de drones sur la base aérienne d’al-Harir ont provoqué un incendie dans l’un de ses dépôts de carburant. Il a ajouté que la base avait été évacuée des forces de la coalition dirigée par les États-Unis le 20 octobre.

Le responsable militaire américain a déclaré qu’il “n’avait aucune mise à jour concernant les ajustements de la posture des forces en Irak et en Syrie”.

Les troupes américaines et de la coalition ont été attaquées au moins 40 fois en Irak et en Syrie depuis début octobre en raison du siège dévastateur de Gaza par Israël en représailles à l’attaque transfrontalière des militants du Hamas le 7 octobre.

Jusqu’à présent, 56 membres du personnel américain ont été blessés lors des attaques, avec des traumatismes crâniens ou des blessures mineures, bien que tous aient repris leurs fonctions, a indiqué le Pentagone.

Les États-Unis attribuent les attaques à des groupes soutenus par l’Iran et affirment que Téhéran en est responsable en dernier ressort, une affirmation que Téhéran nie, affirmant que les groupes participant aux attaques l’ont fait de leur propre gré.

Les milices soutenues par l’Iran en Irak ont ​​déclaré publiquement que les actifs américains continueront d’être ciblés aussi longtemps que les États-Unis soutiendront Israël dans sa guerre contre Gaza.

Les dernières attaques surviennent après que la Maison Blanche a déclaré jeudi que l’armée américaine avait frappé des cibles en Syrie pour détruire des armes et dissuader les groupes séparatistes soutenus par l’Iran de cibler le personnel américain dans la région.

Les États-Unis ont occasionnellement mené des frappes de représailles contre les forces soutenues par l’Iran dans la région après qu’elles aient attaqué les forces américaines, notamment une frappe le 26 octobre.

(Cette histoire a été reclassée pour supprimer la photo)

Reportage de Kamal Ayash à Anbar, Jamal al-Badrani à Mossoul, Ahmed Rasheed et Timour Azhari à Bagdad et Idrees Ali à Washington ; Écrit par Timour Azhari ; Montage par Mark Heinrich et Lisa Shumaker