Des attaquants en forme prennent le Celtic avec deux points d’avance sur les Rangers

Glasgow (AFP) – Kyogo Furuhashi et Giorgos Giakoumakis ont de nouveau marqué le pas alors que le Celtic a pris deux points d’avance en tête de la Premiership écossaise avec une victoire 2-0 sur Hearts dimanche.

Les Hoops étaient loin d’être à leur meilleur, mais en ont fait assez pour prolonger leur début de saison parfait après quatre matchs grâce à leurs attaquants prolifiques.

Une fois de plus, Giakoumakis a dû se contenter d’une place sur le banc, mais a marqué pour le deuxième match consécutif en tant que remplaçant, tandis que Furuhashi a marqué pour le troisième match consécutif.

“Certains de nos services n’étaient pas excellents aujourd’hui dans le dernier tiers, mais nous savons que si nous mettons le ballon dans ces zones, ils sont tous les deux de très bons finisseurs”, a déclaré le patron du Celtic, Ange Postecoglou.

“Ils ont une réelle présence dans la boîte de différentes manières, différents styles.”

L’objectif de Hearts semblait être de renverser un déficit de 2-1 lors des éliminatoires de la Ligue Europa jeudi contre les champions suisses du FC Zurich alors que l’entraîneur Robbie Neilson a laissé un certain nombre de joueurs clés sur le banc.

Mais ils sont restés dans le match jusqu’à la fin des cartons rouges pour Alex Cochrane et Tony Sibbick.

“C’était bien, mais ce n’était probablement pas aussi fluide que je le souhaiterais pour un match de football”, a ajouté Postecoglou.

«J’avais l’impression que c’était beaucoup d’arrêt-démarrage et pas beaucoup de rythme constant dans le match. Une partie était de notre fait, mais juste un de ces matchs où nous n’avions tout simplement pas l’impression de pouvoir nous ouvrir et jouer notre football.

Le Celtic semblait prêt pour un après-midi confortable lorsque Furuhashi a tourné le centre de Daizen Maeda à la 13e minute.

Cependant, les champions ont trouvé plus d’occasions de but difficiles à trouver et Josh Ginnelly aurait dû égaliser pour les visiteurs lorsqu’il a traîné loin avec juste Joe Hart à battre.

La résistance de Hearts a été brisée lorsque Cochrane et Sibbick ont ​​​​vu une deuxième réservation dans les dernières minutes pour avoir fait tomber Liel Abada.

Le Celtic a fait valoir son avantage numérique avec le dernier coup d’envoi du match alors que Giakoumakis s’étirait pour ramener à la maison le centre bas de Josip Juranovic.

La victoire ramène le Celtic au-dessus des Rangers, qui ont perdu leurs premiers points de la saison lors d’un match nul 2-2 mouvementé à Hibs samedi.