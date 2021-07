Des athlètes indiens partagent des histoires de luttes, le Premier ministre Modi les appelle « le reflet de la nouvelle Inde »

Les athlètes indiens ont partagé leurs histoires de lutte, de sacrifices et de positivité alors que le Premier ministre Narendra Modi interagissait mardi avec les sportifs indiens liés aux Jeux olympiques de Tokyo. Il les a appelés le « reflet de la nouvelle Inde » et les a exhortés à ne pas se laisser presser par les attentes de milliards et à se concentrer uniquement sur leur meilleur atout. Le Premier ministre a interagi avec les archers Deepika Kumari et Pravin Jadhav, la star du javelot Neeraj Chopra, l’athlète Dutee Chand, les boxeurs Ashish Kumar et Mary Kom, le médaillé d’argent olympique PV Sindhu, les jeunes stars du tir à Elavenil Valarivan et Saurabh Chaudhary, les stars du tennis de table Sharath Kamal et Manika Batra, le lutteur Vinesh Phogat, le nageur Sajan Prakash, le capitaine de l’équipe indienne de hockey masculin Manpreet Singh et l’as du tennis Sania Mirza.

Bien conscient de leurs préparatifs et de leurs années de formation, les conversations de Modi ont porté sur la réalisation de leurs réussites et aussi sur des questions amusantes comme celle posée au champion du monde PV Sindhu.

« Il y avait une interdiction de manger des glaces sur vous pendant les Jeux Olympiques de 2016, a une interdiction imposée à Tokyo? » Il a demandé à un Sindhu grimaçant, qui serait pour objectif de mieux l’argent qu’elle a gagné il y a cinq ans. « Monsieur, dois faire attention à mon alimentation donc je n’ai pas beaucoup de glace, seulement de temps en temps », a-t-elle répondu.

Modi a également eu une interaction amusante avec la famille de Vinesh et a demandé ce ‘chakki ka aata’ est donné aux filles de la famille Phogat. Il a également demandé en riant s’il y aurait un film fait sur Vinesh trop auquel le lutteur a répondu en disant: « Nous avons tous espoir de faire bien dans les Jeux Olympiques et toutes les attentes du pays, nous ne voulons pas décevoir. »

Modi a qualifié les athlètes de reflet de la nouvelle Inde et a déclaré qu’ils avaient l’air audacieux et confiants avant les Jeux. Il a déclaré que toute l’aide possible leur avait été fournie par le biais du programme cible du gouvernement pour les podiums olympiques (TOPS). « Ne vous laissez pas submerger par les attentes, faites simplement de votre mieux », a déclaré Modi dans l’interaction.

« J’aurais été plus heureux de vous rencontrer en personne, j’attends toujours cela avec impatience. Mais je promets de passer du temps avec vous après votre retour », a-t-il déclaré. « Je suis heureux que ce pays vous encourage. Je vous souhaite bonne chance. Les émotions de tout le pays vous sont attachées. « J’en trouve quelques-uns. choses communes entre vous tous, vous êtes audacieux, confiant et positif. C’est un facteur commun avec la discipline, le dévouement et la détermination. Alors que les athlètes donnent tout pour l’Inde, Modi a déclaré que le pays devrait les soutenir à tout prix.

Modi a commencé la session en interrogeant les athlètes sur leurs ambitions et leurs défis avant l’extravagance sportive. Il a interrogé la médaillée de bronze olympique et six fois championne du monde MC Mary Kom sur son athlète et son tir préférés, et sa réponse a été Muhammad Ali et le crochet. Ensuite, il est allé voir la médaillée d’argent des Jeux olympiques de Rio et championne du monde en titre Sindhu et ses parents et les a félicités pour les sacrifices qu’ils ont consentis pendant le voyage. Pour commencer, Modi s’est entretenu avec les archers Deepika Kumari et Pravin Jadhav et leur a demandé de ne pas ressentir la pression des attentes à la maison.

Modi a déclaré à Deepika que la nation parlait d’elle après sa médaille d’or à la Coupe du monde à Paris. « Tu es le numéro 1 mondial maintenant. Votre parcours est très spécial », a-t-il déclaré. « Mon parcours a été bon depuis le début, j’ai commencé avec l’arc en bambou, puis je suis passé progressivement à l’arc moderne », a déclaré Deepika. « Il y a des attentes, mais on attend le plus de soi. Donc, je me concentre sur ma pratique et la façon dont je vais jouer. »

Offrant sa touche personnelle, Modi a également parlé aux parents de Sindhu et les a félicités pour avoir soutenu leur fille au cours de son cheminement vers le succès. Les Jeux olympiques, au cours desquels les spectateurs sur place ne seront pas autorisés en raison de la pandémie de COVID-19, devraient se tenir dans la capitale japonaise du 23 juillet au 8 août.

Le nouveau ministre syndical des sports Anurag Thakur et son adjoint Nisith Pramanik, le ministre de la loi Kiren Rijiju, auquel a succédé Thakur, étaient également présents lors de la session interactive.

Le Premier ministre a déclaré que le peuple indien encourageait ses athlètes à bien réussir aux Jeux olympiques. Modi a également salué le rôle joué par l’initiative du gouvernement Khelo India.

(Avec entrées PTI)

