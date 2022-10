Des athlètes de renom quittent l’agence Kanye West sur fond d’antisémitisme

Aaron Donald et Jaylen Brown ont rompu leurs liens avec Donda Sports

La star de la NFL Aaron Donald et le basketteur de la NBA Jaylen Brown ont mis fin à leurs contrats avec l’agence de marketing Donda Sports du rappeur Kanye West après ses propos antisémites.

Désormais connu sous le nom de Ye, le producteur et musicien populaire a publié des commentaires antisémites sur Twitter, ce qui l’a conduit à être abandonné par Adidas.

Son agence Donda Sports, du nom de sa défunte mère, a été lancée en mai, avec Donald, un joueur de ligne défensif des Rams de Los Angeles et Brown, un gardien des Boston Celtics, les deux premiers athlètes signés par West.

Comme confirmé dans une déclaration publiée avec sa femme Erica, cependant, le vainqueur du Super Bowl Donald et sa famille ont “a pris la décision de se séparer de Donda Sports” en raison de la controverse qui agite West.

“Les récents commentaires et démonstrations de haine et d’antisémitisme sont exactement le contraire de la façon dont nous choisissons de vivre nos vies et d’élever nos enfants”, ont expliqué les Donald.

Bien que Brown ait initialement déclaré qu’il resterait avec Donda Sports, il est revenu sur sa décision mardi.

“J’ai toujours, et je continuerai toujours, de m’opposer fermement à l’antisémitisme, aux discours de haine, aux fausses déclarations et à la rhétorique oppressive de toute sorte”, dit Brown.

Lors de la rupture des liens avec West le même jour, le géant allemand de l’habillement Adidas a déclaré qu’il le faisait “ne pas tolérer l’antisémitisme et tout autre type de discours de haine.”

Adidas a précédemment révélé que sa collaboration Yeezy avec Kanye est l’une des plus réussies de son histoire. En raison de la rupture des liens avec West, Adidas devrait voir un impact négatif de 250 millions de dollars sur les bénéfices en 2022.

Forbes estime que la perte de son contrat avec Adidas signifie que la valeur nette de West passera de 1,5 milliard de dollars à 400 millions de dollars, ce qui signifie qu’il n’occupera plus la liste des milliardaires du magazine financier.

Lire la suite Adidas annule Kanye West

Selon Ian Rapoport, un initié de la NFL, Donald retravaillé son contrat avec les Rams en juillet alors qu’il était toujours client de Donda Sports, de sorte qu’il recevra 95 millions de dollars au cours des trois prochaines saisons jusqu’en 2024.

Cette décision a fait de lui le non-quart-arrière le mieux rémunéré de l’histoire de la NFL.

Brown, qui a mené les Celtics à la finale de la NBA plus tôt cette année, a encore deux ans sur la prolongation de contrat de quatre ans de 106,3 millions de dollars qu’il a signée avec les Celtics en 2019. Il devrait gagner une prolongation de quatre ans d’une valeur d’environ 165 millions de dollars. lorsque son contrat actuel expire.