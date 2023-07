Des athlètes de la Colombie-Britannique deviennent champions du monde de hockey-balle

Plusieurs athlètes de la Colombie-Britannique ont maintenant une raison de se qualifier de champions du monde après avoir représenté le Canada aux Championnats du monde juniors de hockey-balle 2023 de l’ISBHF.

Au total, 10 joueurs de Maple Ridge et Pitt Meadows seulement ont été envoyés aux championnats du monde, qui se sont déroulés en République tchèque du 28 juin au 6 juillet.

Andrea DeSantis, vice-présidente de l’Association de hockey-balle mineur de Ridge Meadows, a expliqué qu’il s’agissait d’un moment historique pour la RMMBHA et Équipe Canada.

« C’est le plus grand nombre de joueurs nommés dans Équipe Canada provenant d’une seule association, et c’est le plus grand nombre de l’existence de notre ligue », a déclaré DeSantis.

« C’est un véritable témoignage du niveau de dévouement de nos joueurs et de leurs entraîneurs au fil des ans envers le sport du hockey-balle. »

Les joueurs du RMMBHA Tyler Cavan, Jackson Lovett et Taylor Mackie se sont joints à l’équipe de Canada Ouest dans la division U16. Chez les moins de 18 ans, l’équipe canadienne comprenait les talents locaux Aidan Chabot, Zach Lovett, Nick Muc et Brandon Osborne. Le RMMBHA a également envoyé Ben Fontaine, Justin Osborne et David Stepputat pour concourir pour Équipe Canada dans la division U20.

U16 Team Canada West comprenait également les joueurs de la Colombie-Britannique Jack Francis, Carter Zeeben, Ethan Blake, Nishaan Gill, Aiken Atwall, Declan Barker, Jason Correia, Kingston Digaf et Jesse Hart.

En plus des cinq joueurs du RMMBHA sur la formation U18, un sixième athlète de la Colombie-Britannique nommé James Zazula s’est également joint à eux pour représenter la province au sein d’Équipe Canada.

L’équipe U20 avait également un joueur supplémentaire de la Colombie-Britannique, qui était le défenseur Bailey Ewonus.

L’équipe U16 Canada Ouest a connu une performance dominante dès le début du tournoi, se rendant jusqu’au match final avec une fiche parfaite de 4-0. Malheureusement, un match compétitif contre Czechia Red a vu les Canadiens perdre le match final 2-1 et remporter une médaille d’argent.

Mais au cours de leur impressionnante progression dans la compétition, les trois joueurs de Ridge Meadows ont marqué une poignée de points au tableau. Jackson a obtenu un but et deux passes décisives tout au long du tournoi, Cavan délivrant lui-même une passe décisive et Mackie obtenant des points lors de chacun des trois premiers matchs avec un décompte final de deux buts et deux passes décisives.

L’équipe U18 n’a pas connu le même niveau de succès, terminant la phase de groupes du tournoi à la ronde avec une fiche de 2-2. En demi-finale, l’équipe canadienne a été arrêtée par l’équipe slovaque dans un match serré 4-2, ce qui les a opposés aux États-Unis dans le match pour la médaille de bronze, où les Canadiens ont remporté le match, devançant à peine les Américains par un score de 4 -3 pour monter sur le podium.

Osborne était le meilleur joueur du RMMBHA dans la division U18, délivrant un total de quatre passes décisives au cours des six matchs. Juste derrière lui se trouvait Zach, qui a inscrit deux buts et une passe décisive, le tout lors du quatrième match contre l’équipe des États-Unis. Chabot a également fait connaître sa présence au sein de l’équipe, obtenant son propre but et une aide pour aider son équipe à décrocher la médaille de bronze.

L’équipe canadienne la plus couronnée de succès a été dans la division U20, où Équipe Canada est restée invaincue et a réussi à remporter la médaille d’or lors d’un match final dominant 10-3 contre la Slovaquie.

Les trois joueurs de Ridge Meadows de l’équipe ont marqué des points lors de la phase de groupes, où Fontaine a illuminé le tableau de bord avec un nombre impressionnant de quatre buts et deux passes décisives. Stepputat avait également son propre but et l’a suivi avec deux passes également. Pour ne pas être en reste, Justin a également décroché deux passes décisives.

« Nous sommes si heureux qu’ils aient si bien représenté notre pays en remportant une médaille de bronze, d’argent et d’or », a déclaré DeSantis.

Les équipes canadiennes ont également concouru dans les divisions U23 et féminine U21, les femmes remportant l’or.