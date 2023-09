Des ateliers donnent une vision aux demandeurs d’emploi de Vernon

Un tableau de vision, pour aider les nouveaux demandeurs d’emploi à comprendre ce qu’ils veulent dans la vie, c’est ce que le centre de ressources communautaires Nexus BC offre à la communauté.

Les individus sont invités à un atelier gratuit, créatif et inspirant de trois heures sur la définition d’intentions et d’objectifs.

« Un tableau de vision est un collage de photos et de mots inspirants qui s’assemblent pour mettre en valeur les espoirs et les rêves d’une personne », a déclaré Christol Hodgins, coach d’emploi chez Nexus BC et animatrice de l’atelier. « Avoir sa vision sur un tableau et la regarder quotidiennement nous aide à rester motivés et sur la bonne voie avec ce que nous voulons pour nous-mêmes. »

Hodgins encourage tout le monde à avoir un tableau de vision.

« Exposer vos plus grands rêves vous motive à travailler vers nos objectifs.

« Cela vous aide à visualiser votre vie avec ces choses déjà présentes. »

Les ateliers sont destinés à ceux qui recherchent actuellement du travail ou de nouvelles opportunités d’emploi et des rendez-vous privés de suivi individuels sont disponibles avec un coach d’emploi.

Il reste deux ateliers, le mardi 19 septembre et le mercredi 22 novembre. Ils sont gratuits et toutes les fournitures sont incluses. Inscrivez-vous à nexusbc.ca.

CommunautéVernon