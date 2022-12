Des ateliers d’aide au licenciement sont organisés les 15 et 16 décembre à Streator pour les travailleurs d’Owens-Illinois – Shaw Local

Les agences d’État et locales organiseront une série d’ateliers d’aide au licenciement pour les personnes libérées de leur emploi à Owens-Illinois à Streator.

Le département du commerce de l’Illinois, BEST Inc. Dislocated Worker Program et le département de la sécurité de l’emploi de l’Illinois organiseront des sessions à 7h30, 13h et 15h30 le jeudi 15 décembre, avec un interprète espagnol disponible, et 8, 9 :45 et 11 h 15 le vendredi 16 décembre, en anglais seulement, à Bruce Township Hall, 216 N. Sterling St., Streator.

Des informations sur les services disponibles pour les travailleurs déplacés, y compris la reconversion, l’aide à la recherche d’emploi, la demande de chômage, les changements dans l’accès aux services et les offres d’emploi disponibles seront partagées avec les participants. Tous les employés concernés sont encouragés à y assister.

Une liste complète des offres d’emploi disponibles sera fournie au public après les ateliers à www.best-inc.org

L’usine de verre d’Owens-Illinois à Streator mettra au ralenti l’un de ses deux fours à verre indéfiniment à partir du 1er janvier.