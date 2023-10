Des astrophysiciens enregistrent les explosions de rayonnement les plus élevées jamais enregistrées par un pulsar

Les pulsars sont l’un des corps célestes les plus étranges de l’espace. Ces phares cosmiques émettent périodiquement des éclats de rayonnement provenant de leurs pôles magnétiques, et maintenant une équipe de chercheurs affirme avoir détecté la plus grande explosion jamais enregistrée par un pulsar.

Clip exclusif totalement tueur

UN collaboration mondiale de scientifiques utilisée l’Observatoire HESS en Namibie pour observer un pulsar émettant des éclats de rayons gamma avec des énergies aussi élevées comme 20 téra-électronvolts, ce qui représente environ dix des milliards de fois plus énergétiques que la lumière visible. Les émissions proviennent d’un pulsar connu sous le nom de Vela presque 1 000 lumièresannées Depuis la terre. Cet objet massif tourne 11 fois par deuxièmement, nous clignotant comme une lumière qui clignote rapidement. Les chercheurs disent le les rafales qu’ils ont enregistrées sont énormes 200 fois plus énergétique que n’importe quel faisceau de pulsar précédemment documenté. Tle travail de l’héritier est publié aujourd’hui dans Astronomie naturelle.

« Ce résultat remet en question nos connaissances antérieures sur les pulsars et nécessite de repenser le fonctionnement de ces accélérateurs naturels », a déclaré le chef de l’équipe, Arache Djannati-Atai de Astroparticle & Cosmology Llaboratoire en France, dans un DESY presse libérer. « Le schéma traditionnel selon lequel les particules sont accélérées le long des lignes de champ magnétique à l’intérieur ou légèrement à l’extérieur de la magnétosphère ne peut pas expliquer suffisamment nos observations. »

Un pulsar est un type d’étoile à neutrons, qui est l’une des nouvelles vies qu’une étoile peut prendre lorsqu’elle implose.en supposant qu’il ne s’effondre pas complètement en un trou noir. Un pulsar est incroyablement dense et comporte une magnétosphère très active, à travers laquelle les électrons accélèrent pour ensuite être éjectés sous forme d’un faisceau provenant de l’un des pôles de l’étoile. Ces jets balayent ensuite l’univers pendant que le pulsar tourne, apparaissant sous forme de flashs à intervalles réguliers pour les spectateurs. sur Terre, un peu comme un phare apparaîtrait à un marin en mer.

« Ces étoiles mortes sont presque entièrement constituées de neutrons et sont incroyablement denses : une cuillère à café de leur matière a une masse de plus de cinq milliards de tonnes, soit environ 900 fois la masse de la Grande Pyramide de Gizeh », a déclaré le co-auteur et Emma de Oña Wilhelmi, scientifique HESS, dans le communiqué.

En août, des chercheurs étudiant un pulsar de 4 500 lumièresannées de la Terre craqué son comportement bizarre. Le pulsar, nommé PSR J1023+0038 ou J1023 en abrégé, a basculé entre deux modes au cours de la dernière décennie : l’un dans lequel l’étoile émet de la lumière visible à haute fréquence, de la lumière ultraviolette et des rayons X, et un autre dans lequel il atténue et émet des ondes radio à basse fréquence. Le les scientifiques en ont déduit que, pendant la basse mode fréquence, la matière tombe vers la surface du pulsar et est repoussée à travers son jet. Au cours de ce processus, la matière entourant l’étoile se réchauffe, déclenchant le mode fréquence plus élevée du J1023.