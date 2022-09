Des astronomes ukrainiens affirment que des OVNIS ont été repérés planant dans le ciel de Kyiv

Des astronomes ukrainiens ont affirmé avoir observé des objets volants non identifiés (OVNI) visitant l’espace aérien de Kyiv. La révélation a été faite dans un rapport publié par l’Observatoire astronomique principal de l’Académie nationale des sciences (NAS) d’Ukraine. Dans l’article intitulé “Observations des phénomènes de zone non identifiée sur les événements”, les astronomes ont déclaré que les OVNIS ont été détectés à partir de deux stations d’observation de météores à Kyiv et dans le village voisin de Vinarivka. Des dizaines d’objets se déplaçant rapidement et à faible visibilité “qui ne peuvent pas être scientifiquement identifiés comme des phénomènes naturels connus”, ont été repérés.

Le ciel de Kyiv fourmille d’ovnis.

À l’aide de caméras spécialement calibrées dans 2 stations météorologiques à Kyiv et Vinarivka, un village à environ 75 miles au sud, les astronomes ont vu des dizaines d’objets “qui ne peuvent pas être scientifiquement identifiés comme des phénomènes naturels connus.#OVNI #Ukraine pic.twitter.com/h0p75SZZ0U — ∼Marietta (@MariettaDaviz) 15 septembre 2022

Les astronomes ukrainiens ont déclaré : « Nous les voyons partout. On observe un nombre important d’objets dont la nature n’est pas claire. Des vols de navires individuels, de groupes et d’escadrons ont été détectés, se déplaçant à des vitesses de 3 à 15 degrés par seconde.

Dans l’étude, les chercheurs ukrainiens ont déclaré qu’il faut quatre dixièmes de seconde pour reconnaître un événement. “Les enregistrements photo et vidéo ordinaires ne captureront pas non plus l’OVNI. Pour détecter l’UAP, vous devez affiner l’équipement : vitesse d’obturation, fréquence d’images et plage dynamique », ont déclaré les chercheurs.

Cela survient quelques mois seulement après que la NASA a lancé une étude sur les ovnis. L’agence spatiale a annoncé qu’elle mettait en place une équipe indépendante pour extraire des informations sur la question. L’équipe étudiera également combien est nécessaire pour comprendre les observations d’OVNI inexpliquées. Le chef de la mission scientifique de la NASA, Thomas Zurbuchen, a affirmé que la communauté scientifique traditionnelle pourrait considérer la NASA comme une « sorte de vente » en s’aventurant sur le sujet controversé. Cependant, il est fortement en désaccord. “Nous ne craignons pas le risque de réputation”, a déclaré Zurbuchen. Il a ajouté : “Notre ferme conviction est que le plus grand défi de ces phénomènes est qu’il s’agit d’un domaine pauvre en données.”

De plus, plusieurs personnes à Pietermaritzburg, en Afrique du Sud, ont été déconcertées après avoir vu une longue lumière verte dans le ciel. Cela a conduit à la construction de multiples théories sur les réseaux sociaux. Selon News24, il y a eu des rapports d’un objet “ressemblant à un astéroïde vert” tombant dans le ciel. En quelques heures, plusieurs utilisateurs ont signalé des observations similaires. Beaucoup ont également suggéré une “possible invasion extraterrestre”. Des observations similaires ont également été signalées par des habitants de Durban et de Johannesburg.

