Des astronomes révèlent la première photographie d’un trou noir monstre au cœur de notre galaxie

À plus de 27 000 années-lumière, au cœur de notre galaxie, se trouve un trou noir supermassif, qui fait plus de quatre millions de fois la masse de notre soleil. Il n’a jamais été vu.

Jusqu’à aujourd’hui.

Les astronomes utilisant le télescope Event Horizon (EHT) ont pris la première image du trou noir supermassif de la Voie lactée, nommé Sagittarius A*.

Les astronomes spéculent depuis longtemps sur un trou noir au centre de notre galaxie. Les observations d’étoiles près du noyau les ont montrées en orbite autour de quelque chose d’invisible, ce qui suggérait un trou noir. La publication d’image d’aujourd’hui est une confirmation.

Les résultats ont été publiés aujourd’hui dans un numéro spécial de Lettres du journal astrophysique .

Les trous noirs sont des régions de l’espace relativement petites, invisibles et extrêmement denses avec un champ gravitationnel où tout ce qui franchit leur seuil – connu sous le nom d’horizon des événements – est attiré, pour ne jamais revenir. Cela inclut la lumière, c’est pourquoi ils sont si notoirement difficiles à détecter, à moins qu’ils n’interagissent avec une étoile proche.

Cependant, en 2019, l’EHT – une organisation de plus de 200 astronomes du monde entier, y compris du Canada – a publié une première photographie historique d’un trou noir au centre d’une autre galaxie Messier 87 (M87), qui montrait l’ombre du trou noir avec son gaz environnant illuminé.

Comparaison de taille des deux trous noirs imagés par la collaboration Event Horizon Telescope (EHT) : M87*, au cœur de la galaxie Messier 87, et Sagittarius A* (Sgr A*), au centre de la Voie Lactée. L’image montre l’échelle de Sgr A* par rapport à la fois à M87* et à d’autres éléments du système solaire tels que les orbites de Pluton et de Mercure. (Collaboration EHT)

Comme M87, l’image nouvellement publiée montre le matériau chaud entourant l’ombre du Sagittaire A * (prononcé Sagittaire A-étoile).

Les astronomes ont également révélé que le Sagittaire A * tourne – ce qui était inconnu avant cette image – et est incliné de manière à nous faire face.

Quant à savoir combien y tombe, l’astronome et collaboratrice de l’EHT, Sara Issaoun, a déclaré que, comparativement, ce serait comme si un humain mangeait un grain de riz une fois tous les millions d’années.

L’image a été réalisée à l’aide de huit radiotélescopes dans six sites à travers le monde : le Chili, le Mexique, l’Espagne, Hawaï, l’Arizona et même le pôle Sud. Utilisés ensemble, ils agissent comme un télescope géant de la taille de la Terre capable d’obtenir des images beaucoup plus détaillées. Les données pour M87 et Sagittarius A* ont été recueillies en 2017.

Plus que de jolies images, les données recueillies peuvent éclairer non seulement la formation des trous noirs supermassifs mais aussi le rôle qu’ils ont joué dans l’univers primitif et le rôle qu’ils continuent de jouer au cœur des galaxies, dont la plupart abritent ces structures déroutantes.

C’est en tout cas l’espoir des astronomes et astrophysiciens du monde entier.

Ue-Li Pen, astrophysicien et scientifique collaborateur du projet Event Horizon Telescope, a comparé ces nouvelles images et les données collectées à la différence entre reconstruire un dinosaure à partir de ce que nous comprenons et en voir réellement un.

“Je pense que l’analogie avec les dinosaures n’est pas si différente”, a déclaré Pen, qui est également professeur à l’Institut canadien d’astrophysique théorique de l’Université de Toronto. “[It’s] un peu comme voir un dinosaure vivant dans le jardin de votre voisin : nous ne pouvons pas encore le toucher. Mais c’est tellement plus proche et tellement plus récent – et tellement plus vivant que tout ce qui l’a précédé.”

Les défis de l’obtention de ces images

La création d’images des deux trous noirs a présenté des défis différents. Dans le cas de M87, son trou noir est l’un des plus massifs connus. Il est six milliards de fois plus massif que notre soleil et 1 500 fois plus massif que le Sagittaire A*. Il se trouve également 2 000 fois plus loin que le Sagittaire A*.

Avec le Sagittaire A*, bien que plus proche, il se trouve le long du plan galactique, ce qui signifie que les télescopes doivent scruter à travers les gaz épais, la poussière et le plasma. De plus, son trou noir est plus petit, mesurant 4,3 millions de fois la masse du soleil.

Il s’agit de la première image jamais prise de l’horizon des événements d’un trou noir supermassif, capturée par le télescope Event Horizon en 2017. (Télescope Event Horizon)

“Pour le Sagittaire A*, c’est… presque 2 000 fois plus petit [than M87], et cela signifie que la lumière le contourne en 2 000 fois moins de temps », a déclaré Avery Broderick, professeur agrégé à l’Université de Waterloo, membre associé du corps professoral de l’Institut Perimeter et membre de l’équipe EHT. « Cela représente environ 15 minutes. Ainsi, toutes les 15 minutes par jour, il commence à nous présenter un nouveau visage.”

Il compare le fait de regarder à travers tout le plasma, la poussière et le gaz à regarder à travers une fenêtre couverte de glace.

“C’est à peu près à quoi ressemble la radioastronomie à travers le plan galactique – les épaves et les jetsam des galaxies jouent le rôle de la glace et brouillent et modifient les images”, a-t-il déclaré.

“Donc, pour résoudre ce problème, nous pouvons jouer à des jeux pour supprimer le flou. Mais aborder la façon de gérer le type d’effet d’entraînement que vous voyez, c’était l’une des choses que nous devions trouver comment faire efficacement, de sorte que nous pouvait produire une image qui montrait à quoi ressemblait la source.”

“Contrairement à tout le reste”

Les trous noirs ont une histoire fascinante. Ils ont été prédits pour la première fois par le physicien théoricien Albert Einstein dans sa théorie de la relativité générale en 1915. Même si ses propres calculs les avaient prédits, Einstein ne croyait pas que la nature pouvait écraser quelque chose avec la masse d’une étoile dans un espace aussi compact. Cependant, l’astronome et physicien Karl Schwarzschild, qui combattait dans les tranchées sur le front allemand pendant la Première Guerre mondiale, a réussi à prouver qu’ils pouvaient bien exister.

Cette nouvelle image est donc un autre témoignage de la théorie de la relativité générale d’Einstein, a déclaré Broderick.

Cette illustration montre comment les astronomes sont capables de photographier les trous noirs. (ESO)

“Le fait que les ombres aient la bonne taille, je pense, est une confirmation incroyable que la théorie de la gravité d’Einstein, la relativité générale d’Einstein, est toujours à 1 000”, a-t-il déclaré. “Il répond toujours avec précision à chaque question qui lui est posée, ce qui, parfois, est frustrant, car nous recherchons toujours quelque chose, quelque chose de nouveau et de différent.”

Janna Levin, qui n’a pas participé à l’annonce de l’EHT, est une astronome de renom qui s’est donné pour mission d’en apprendre le plus possible sur les trous noirs.

Cette vidéo accélérée de 2018 du Very Large Telescope de l’ESO au Chili montre des étoiles en orbite autour du trou noir supermassif qui se trouve au cœur de la Voie lactée sur une période de près de 20 ans. (Observatoire européen austral)

“Les étoiles peuvent être différentes à bien des égards. Les trous noirs ne le peuvent pas. Les trous noirs sont presque comme une particule fondamentale de la même manière qu’un électron est comme une particule fondamentale”, a déclaré Levin, professeur de physique et d’astronomie au Barnard College of Columbia University à New York et auteur de Guide de survie du trou noir.

“Si j’ai un trou noir qui a une certaine charge, une charge électrique, comme l’électricité statique et une certaine masse, et qu’il tourne d’une certaine manière, il est absolument impossible de le distinguer de tout autre trou noir. Avec ces trois nombres – trois nombres, c’est il – vous ne pouviez pas dire si ce trou noir était fait d’antimatière, de matière noire, d’encyclopédies, de fantômes, d’étoiles, de photons.

“Ils ne révèlent rien sur eux-mêmes.”

Notre fascination pour les trous noirs

Que nous les ayons vus ou non, les trous noirs captivent depuis longtemps l’imagination du public. En 1979, Disney a réalisé ce qui est aujourd’hui considéré comme un film notoirement mauvais appelé Le trou noir . Et ces monstres gravitationnels ont continué à apparaître dans les films, plus récemment le drame de 2014 Interstellaire .

C’est grâce à ce film que nous avons eu notre première véritable idée de ce à quoi pourrait ressembler un trou noir. L’astrophysicien lauréat du prix Nobel Kip Thorne a effectué des calculs sur un superordinateur pour essayer de présenter une vision réaliste de ce à quoi pourrait ressembler un trou noir. Le résultat était l’ombre d’un trou noir avec de la lumière se courbant autour de lui en raison de sa gravité massive, appelée lentille gravitationnelle. Lorsque l’image de M87 a été publiée, elle correspondait presque parfaitement à cela.

Broderick et Pen pensent tous deux qu’une meilleure compréhension des trous noirs nous aidera à son tour à mieux comprendre la gravité dans son ensemble.

“Pourquoi est-ce important dans un sens plus large? Eh bien, je deviens un peu philosophique sur ce point”, a déclaré Broderick. “Nous vivons maintenant dans cette ère de l’information, je vous parle, sur Zoom, et mon ordinateur est sur le Wi-Fi, communiquant avec un autre ordinateur qui vous est transmis dans le monde entier. Et tout cela fonctionne grâce aux équations de Maxwell , James Clerk Maxwell a écrit une description de l’électromagnétisme.

“Je ne sais pas plus que Maxwell n’aurait pu prédire les téléphones portables, ce que l’ère de la gravité fournira. Nous pourrions tous voler dans des voitures de type Jetson à cause de cela, ou vous pourriez vous déformer à travers l’univers.”