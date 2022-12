Des astronomes repèrent une lumière fantomatique dans tout le système solaire

L’obscurité profonde de l’espace n’est peut-être pas si sombre dans notre système solaire.

Les astronomes ont analysé plus de 200 000 images du télescope spatial Hubble de la NASA, effectuant des dizaines de milliers de mesures pour tenter de localiser une lueur de fond résiduelle dans le ciel nocturne. Le projet s’appelle SKYSURFqui est basé à l’Arizona State University et implique des chercheurs là-bas et dans le monde entier.

L’équipe a récolté les données des images, puis a soustrait la lueur des planètes, des étoiles, des galaxies et même de la lumière zodiacale éthérée, qui est la lumière réfléchie par la poussière dans notre système solaire.

Après avoir tenu compte de tout cela, il restait encore un tout petit peu de lueur ou de “lumière fantôme”, que les chercheurs décrivent comme équivalente à la lueur de 10 lucioles réparties dans tout le ciel nocturne.

“Nous pensons que c’est un phénomène local qui n’est pas très éloigné du système solaire”, Le chercheur de l’ASU, Tim Carleton, a expliqué dans un communiqué jeudi. “Il peut s’agir d’un nouvel élément du contenu du système solaire qui a fait l’objet d’hypothèses mais qui n’a pas été mesuré quantitativement jusqu’à présent.”

Une explication principale est que la lueur provient d’une sphère de poussière jusque-là inconnue laissée par d’innombrables comètes voyageant à travers le système solaire dans toutes les directions.

La découverte est documentée dans une poignée d’études. Deux ont été publiés dans le Journal astronomique et un autre dans Lettres du journal astrophysique.

L’une des études a été dirigée par Rogier Windhorst de l’ASU, qui souligne que plus de 95 % des photons dans les images de Hubble proviennent de distances de notre côté de l’univers, à moins de 3 milliards d’années-lumière de la Terre.

“Depuis les tout premiers jours de Hubble, la plupart des utilisateurs de Hubble ont rejeté ces photons du ciel, car ils s’intéressent aux objets discrets faibles dans les images de Hubble, tels que les étoiles et les galaxies”, Windhorst a dit. “Mais ces photons du ciel contiennent des informations importantes qui peuvent être extraites grâce à la capacité unique de Hubble à mesurer les faibles niveaux de luminosité avec une grande précision au cours de ses trois décennies de durée de vie.”

Et parmi ces informations, Windhorst et d’autres viennent peut-être de localiser un tout nouveau morceau d’architecture éthérée sous-jacent à l’ensemble de notre système solaire. Si vous considérez qu’une couche de poussière légère mais omniprésente est de l’architecture, bien sûr.