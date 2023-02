Des astronomes repèrent un astéroïde quelques heures avant qu’il ne se transforme en boule de feu au-dessus de l’Europe

C’est peut-être l’une des roches spatiales les plus observées dont personne ne soupçonnait l’existence un jour plus tôt. Un astéroïde officiellement désigné 2023 CX1 (il portait également l’étiquette temporaire Sar2667 lors de son approche vers la Terre) a été découvert dimanche soir par un observatoire en Hongrie et sept heures plus tard brûlait comme une boule de feu brillante au-dessus de la Manche devant un public potentiel de des millions.

C’est la septième fois qu’un météoroïde est repéré dans l’espace avant qu’il n’impacte l’atmosphère, selon le Agence spatiale européenne. La taille minuscule du mini bolide – il ne mesurait qu’un mètre de diamètre au moment de sa découverte – rend l’exploit d’autant plus impressionnant. Il a été repéré pour la première fois par Krisztián Sárneczky à l’observatoire Piszkéstető, qui a également fait une découverte similaire de astéroïde 2022 EB5 l’année dernière juste avant qu’il ne rencontre sa propre disparition dans notre atmosphère.

Sa petite taille garantit également qu’il ne représente pratiquement aucune menace pour qui que ce soit au sol, car tous les morceaux, sauf les plus infimes, ont sûrement brûlé bien avant d’atteindre la surface.

Au cours des sept heures qui se sont écoulées entre la découverte originale de Sárneczky et l’impact, les observatoires du monde entier sont passés à l’action pour essayer d’entrevoir l’impacteur imminent et d’affiner sa trajectoire. Une deuxième observation à peine 40 minutes plus tard a confirmé que la découverte n’était pas un faux positif, puis plusieurs autres ont identifié le moment et l’endroit où elle aurait un impact sur la haute atmosphère : juste au-dessus de la Manche aux petites heures du matin.

Les prédictions se sont avérées exactes et 2023 CX1 n’a pas déçu, illuminant le ciel avant l’aube au-dessus de la France, de la Belgique, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et aussi loin que l’Allemagne.

“Il est probable que certains fragments du météoroïde aient survécu à la passe atmosphérique et soient tombés quelque part à terre près de la côte au nord de Rouen, en Normandie, en France”, a écrit l’ESA dans un communiqué lundi.

Il devient clair que nous entrons dans une nouvelle ère lorsqu’il s’agit de repérer et de suivre de petits astéroïdes et autres objets géocroiseurs, en particulier lorsqu’ils sont sur une trajectoire de collision avec notre planète. La dernière fois que les astronomes en ont attrapé un quelques heures avant l’impact, c’était en novembre, cette fois sur les Grands Lacs et encore plus petit que 2023 CX1.

L’autre poignée d’impacteurs imminents a été vue en 2019, 2018, 2014 et 2008, il s’agit donc d’une superpuissance relativement nouvellement acquise pour que les humains puissent repérer même le plus petit morceau de détritus cosmique entrant.

L’ESA attribue à de nouveaux observatoires à balayage du ciel comme l’installation Meerkat basée en Afrique du Sud et à d’autres yeux sur l’environnement proche de la Terre l’augmentation des découvertes.

En plus de fournir un peu plus de confiance dans nos capacités de protection planétaire, cela équivaut également à un système d’alerte amélioré pour les observateurs du ciel nocturne qui n’ont plus à dépendre du hasard total pour attraper une boule de feu errante dans le ciel nocturne.