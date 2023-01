Des astronomes ont révélé la frontière la plus éloignée de notre galaxie

Non seulement essayer de visualiser la taille de l’univers est une tâche intimidante – et plutôt dérangeante –, mais c’est aussi une tâche paradoxale. En un sens, notre étendue cosmique est à la fois fini parce qu’il n’existe pas depuis toujours… et infini parce qu’il gonfle constamment dans tous les sens. Ce qui est beaucoup plus gérable, en termes de cartographie cosmique, c’est de cartographier la taille de tous les trucs dans notre univers semble être.

Et quel meilleur endroit pour commencer que le nôtre galaxie de la voie lactée? Cette semaine, lors d’une réunion annuelle de l’American Astronomical Society à Seattle, les astronomes ont annoncé qu’ils avaient peut-être enfin a défini la frontière la plus éloignée de la Voie lactée.

En bref, ils estiment que notre royaume s’étend sur plus d’un million d’années-lumière depuis son centre galactique, qui est presque à mi-chemin de notre galaxie voisine, Andromède.

“Cette étude redéfinit ce qui constitue les limites extérieures de notre galaxie”, a déclaré Raja GuhaThakurta, professeur d’astronomie et d’astrophysique à l’Université de Californie à Santa Cruz et co-auteur d’une étude sur les résultats. déclaration. “Notre galaxie et Andromède sont toutes les deux si grandes qu’il n’y a pratiquement pas d’espace entre les deux.”

Pour le contexte, une année-lumière équivaut à environ 5,88 billions de miles (9,46 billions de kilomètres) et à une vitesse régulière de 3 000 miles par heure – à des vitesses proches de Le vaisseau spatial Orion d’Artemis I qui tournait autour de la lune l’année dernière — il vous faudrait plus d’un milliard d’heures pour parcourir une telle distance.

Je ne veux même pas écrire combien de temps il faudrait pour voyager non seulement un, mais un million Années lumière.

Les indices étaient dans les étoiles

Fondamentalement, vous pouvez penser que le territoire de la Voie lactée est séparé en trois sections.

Tout d’abord, il y a les bras en spirale emblématiques (dont l’un contient notre système solaire) ancrés dans ce qu’on appelle le “disque mince”, à peu près un disque plat parsemé d’étoiles, de planètes et de lunes d’environ 100 000 années-lumière de diamètre.

NASA/JPL-Caltech



Autour de la zone centrale et bombée de ce disque se trouve un halo intérieur, qui contient certaines des étoiles les plus anciennes de notre galaxie et s’étend sur des centaines de milliers d’années-lumière dans toutes les directions.

Et enfin, il y a le halo extérieur.

Cette zone insaisissable, qui flotte autour du halo intérieur, est dominée par matière noire (musique fantasmagorique) et constitue la majeure partie de la masse de notre galaxie. Pourtant, c’est “la partie la plus difficile à étudier car les limites extérieures sont si éloignées”, a déclaré GuhaThakurta. “Les étoiles sont très clairsemées par rapport aux fortes densités stellaires du disque et du renflement.”

Cependant, GuhaThakurta et ses collègues chercheurs ont eu une idée sur la façon de déterminer où se termine le halo extérieur de la Voie lactée.

NASA, ESA et A. Feild (STScI)



Ils ont suivi ce qu’on appelle Etoiles RR Lyrae vivant dans sa lueur brumeuse. En un mot, les étoiles RR Lyrae sont des corps stellaires spéciaux qui vibrent dans leur luminosité. Ils se dilatent et se contractent régulièrement, apparaissant aux machines d’astronomie sur Terre comme brillant un peu plus fort, puis s’estompant doucement – encore et encore.

“La façon dont leur luminosité varie ressemble à un ECG – ils sont comme les battements de cœur de la galaxie – donc la luminosité monte rapidement et descend lentement, et le cycle se répète parfaitement avec cette forme très caractéristique”, a déclaré GuhaThakurta. “De plus, si vous mesurez leur luminosité moyenne, elle est la même d’une étoile à l’autre. Cette combinaison est fantastique pour étudier la structure de la galaxie.”

En d’autres termes, les étoiles RR Lyrae sont meilleures pour évaluer la distance car il est possible d’obtenir une luminosité moyenne sur elles. D’autres types d’étoiles, par exemple, peuvent être vraiment brillantes parce qu’elles sont proches ou parce qu’elles sont juste… vraiment brillantes. Les étoiles RR Lyrae sont moins discutables. Leur luminosité est facilement liée à leur distance, elles aident donc les scientifiques calibrer la structure de tout notre univers.

“Seuls les astronomes savent à quel point il est pénible d’obtenir des traceurs fiables de ces distances”, a déclaré Yuting Feng, doctorant à l’UCSC et auteur principal de l’étude, dans un communiqué.

Feng et GuhaThakurta ont touché le jackpot en réutilisant les données collectées par le Enquête sur les grappes de la Vierge de nouvelle génération, qui a imagé un grand amas de galaxies près de la Voie lactée. Pendant son mandat, ce programme s’est avéré justement capturer un tas d’étoiles de premier plan dans le même champ – dont 208 étaient des étoiles RR Lyrae.

“Les données que nous avons utilisées sont en quelque sorte un sous-produit de cette enquête”, a expliqué Feng. “Cet échantillon robuste d’étoiles RR Lyrae distantes nous donne un outil très puissant pour étudier le halo et tester nos modèles actuels de la taille et de la masse de notre galaxie.”

De plus, selon Feng, les observations de l’équipe ont confirmé les estimations théoriques de longue date de la limite du halo extérieur.

Ces estimations suggèrent que le halo est à environ 300 kiloparsecs, ou 1 million d’années-lumière, du centre galactique – et l’étude de l’équipe a révélé que les étoiles RR Lyrae résident à des distances allant de 20 à 320 kiloparsecs, dont la dernière extrémité est juste au-dessus à un million d’années-lumière du centre galactique.

C’est sacrément proche.