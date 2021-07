Des astronomes indiens font partie de l’équipe qui a repéré la plus courte rafale de rayons gamma

Un groupe d’astronomes, dont peu d’Indiens, a détecté une très courte et puissante rafale de rayonnement de haute énergie qui a duré environ une seconde et qui a couru vers la Terre pendant près de la moitié de l’âge actuel de l’univers. Le sursaut détecté par le télescope spatial Fermi Gamma de la NASA le 26 août 2020 s’est avéré être l’un des records – le plus court sursaut gamma (GRB) causé par la mort d’une étoile massive. Les GRB sont les événements les plus puissants de l’univers, détectables à travers des milliards d’années-lumière. Les astronomes les classent comme longs ou courts selon que l’événement dure plus ou moins de deux secondes. Ils observent de longs sursauts associés à la disparition d’étoiles massives, tandis que des sursauts courts ont été liés à un scénario différent.

L’identification de ce court événement GRB, qui a impliqué plusieurs scientifiques du monde entier, dont Shashi Bhushan Pandey de l’Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences (ARIES), un institut du Département des sciences et technologies (DST), ainsi que des scientifiques de d’autres institutions indiennes, ont montré pour la première fois qu’une étoile mourante peut également produire de courtes rafales.

Depuis l’Inde, le Centre interuniversitaire d’astronomie et d’astrophysique (IUCAA), Pune, le Centre national de radioastrophysique – Tata Institute of Fundamental Research (NCRA), Pune et IIT Mumbai ont également participé à ce travail, une publication du Département de Science et technologie a déclaré mardi.

« Une telle découverte a aidé à résoudre les problèmes de longue date liés aux sursauts gamma. En outre, cette étude déclenche la réanalyse de tous ces événements connus pour mieux restreindre les densités numériques », a expliqué Pandey.

Nommé GRB 200826, d’après la date à laquelle il s’est produit, le sursaut fait l’objet de deux articles publiés dans Nature Astronomy le 26 juillet.

Le premier, dirigé par Bin-bin Zhang de l’Université de Nanjing en Chine et de l’Université du Nevada à Las Vegas, explore les données des rayons gamma.

La seconde, dirigée par Tomas Ahumada, doctorant à l’Université du Maryland, College Park, et au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland, décrit la rémanence de plusieurs longueurs d’onde du GRB et la lumière émergente de l’explosion de la supernova qui a suivi.

« Nous pensons que cet événement a effectivement été un échec, un événement qui était sur le point de ne pas se produire du tout », a déclaré Ahumada.

« Même ainsi, le sursaut a émis 14 millions de fois l’énergie libérée par l’ensemble de la galaxie de la Voie lactée sur le même laps de temps, ce qui en fait l’un des GRB de courte durée les plus énergétiques jamais vus », a ajouté Ahumada.

Lorsqu’une étoile beaucoup plus massive que le Soleil manque de carburant, son noyau s’effondre soudainement et forme un trou noir. Alors que la matière tourbillonne vers le trou noir, une partie s’en échappe sous la forme de deux jets puissants qui se précipitent vers l’extérieur à presque la vitesse de la lumière dans des directions opposées. Les astronomes ne détectent un GRB que lorsque l’un de ces jets pointe presque directement vers la Terre.

Chaque jet perce l’étoile, produisant une impulsion de rayons gamma – la forme de lumière la plus énergétique – qui peut durer jusqu’à quelques minutes.

Après le sursaut, l’étoile perturbée se développe alors rapidement en supernova. Les GRB courts, en revanche, se forment lorsque des paires d’objets compacts – comme les étoiles à neutrons, qui se forment également lors de l’effondrement stellaire – spiralent vers l’intérieur sur des milliards d’années et entrent en collision.

GRB 200826 était une explosion brutale d’émissions à haute énergie d’une durée de seulement 0,65 seconde. Après avoir voyagé pendant des éons à travers l’univers en expansion, le signal s’était étendu sur environ une seconde lorsqu’il a été détecté par le moniteur de rafales gamma de Fermi.

L’événement est également apparu dans les instruments à bord de la mission Wind de la NASA, qui orbite un point entre la Terre et le Soleil situé à environ 930 000 miles (1,5 million de km), et Mars Odyssey, qui orbite autour de la planète rouge depuis 2001. L’ESA (l’espace européen Le satellite INTEGRAL de l’agence) a également observé l’explosion.

La découverte aide à résoudre une énigme de longue date. Alors que les GRB longs doivent être couplés aux supernovae, les astronomes détectent un nombre bien plus important de supernovae que les GRB longs.

Les chercheurs concluent que les étoiles qui s’effondrent produisant de courts GRB doivent être des cas marginaux dont les jets à la vitesse de la lumière sont au bord du succès ou de l’échec, une conclusion cohérente avec l’idée que la plupart des étoiles massives meurent sans produire du tout de jets et de GRB. Plus largement, ce résultat démontre clairement que la durée d’une rafale à elle seule n’indique pas uniquement son origine.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici