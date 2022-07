Des astronomes détectent une rafale radio rapide d’une galaxie lointaine avec un motif de “battement de coeur”

Les astronomes ont détecté un signal radio étrange et persistant provenant d’une galaxie lointaine qui semble clignoter avec une régularité surprenante, semblable à un « battement de cœur ». Le signal est classé comme une rafale radio rapide, ou FRB – une rafale d’ondes radio d’origine astrophysique inconnue, qui dure généralement quelques millisecondes au maximum. Cependant, ce nouveau signal, étiqueté FRB 20191221A, a persisté jusqu’à trois secondes, soit environ 1 000 fois plus longtemps que le FRB moyen. Dans cette fenêtre, l’équipe, y compris du Massachusetts Institute of Technology (MIT), a détecté des rafales d’ondes radio qui se répètent toutes les 0,2 secondes selon un schéma périodique clair, semblable à un cœur battant.

Le FRB 20191221A est actuellement le FRB le plus durable, avec le schéma périodique le plus clair, détecté à ce jour. La source du signal se situe dans une galaxie lointaine, à plusieurs milliards d’années-lumière de la Terre, selon la découverte rapportée dans la revue Nature.

Cependant, la nature exacte de cette source reste un mystère, bien que les astronomes soupçonnent que le signal pourrait émaner d’un pulsar radio ou d’un magnétar, qui sont tous deux des types d’étoiles à neutrons – des noyaux effondrés extrêmement denses et à rotation rapide d’étoiles géantes.

“Il n’y a pas beaucoup de choses dans l’univers qui émettent des signaux strictement périodiques”, a déclaré Daniele Michilli, postdoctorante à l’Institut Kavli d’astrophysique et de recherche spatiale du MIT.

« Les exemples que nous connaissons dans notre propre galaxie sont les pulsars radio et les magnétars, qui tournent et produisent une émission rayonnée semblable à un phare. Et nous pensons que ce nouveau signal pourrait être un magnétar ou un pulsar sous stéroïdes.

En analysant le schéma des sursauts radio de FRB 20191221A, Michilli et ses collègues ont trouvé des similitudes avec les émissions des pulsars radio et des magnétars dans notre propre galaxie.

Mais la principale différence entre le nouveau signal et les émissions radio de nos propres pulsars et magnétars galactiques est que le FRB 20191221A semble être plus d’un million de fois plus brillant.

Michilli a déclaré que les éclairs lumineux peuvent provenir d’un pulsar radio ou d’un magnétar distant qui est normalement moins brillant lorsqu’il tourne et qui, pour une raison inconnue, a éjecté un train d’éclats brillants, dans une rare fenêtre de trois secondes que CHIME était heureusement positionné pour attraper.

CHIME est l’expérience canadienne de cartographie de l’intensité de l’hydrogène – un radiotélescope interférométrique composé de quatre grands réflecteurs paraboliques situé à l’Observatoire fédéral de radioastrophysique en Colombie-Britannique, au Canada.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.