Des astronomes découvrent une population de trous noirs surdimensionnée dans l’amas d’étoiles « Palomar 5 »

Une équipe internationale d’astrophysiciens a découvert une population de trous noirs surdimensionnée de plus de 100 personnes au centre d’un amas d’étoiles unique. Appelé Palomar 5, l’amas globulaire a été découvert en 1950. Il se trouve dans la constellation des Serpens à une distance d’environ 80 000 années-lumière, et c’est l’un des quelque 150 amas globulaires qui orbitent autour de la Voie lactée. Il a plus de 10 milliards d’années, comme la plupart des autres amas globulaires, ce qui signifie qu’il s’est formé dans les premières phases de la formation des galaxies. Il est environ 10 fois moins massif et cinq fois plus étendu qu’un amas globulaire typique et en phase finale de dissolution.

« Le nombre de trous noirs est environ trois fois plus important que prévu d’après le nombre d’étoiles dans l’amas, et cela signifie que plus de 20 % de la masse totale de l’amas est constituée de trous noirs. Elles ont chacune une masse d’environ 20 fois la masse du Soleil, et elles se sont formées lors d’explosions de supernova à la fin de la vie des étoiles massives, lorsque l’amas était encore très jeune », a déclaré l’auteur principal Mark Gieles, de l’Institut de Cosmos Sciences de l’Université de Barcelone (ICCUB).

Dans l’étude, publiée dans la revue Nature Astronomy, l’équipe a découvert que Palomar 5 s’était formé avec une fraction de trou noir plus faible, mais que les étoiles s’échappaient plus efficacement que les trous noirs, de sorte que la fraction de trou noir augmentait progressivement.

Les trous noirs ont gonflé dynamiquement l’amas dans des interactions gravitationnelles de fronde avec les étoiles, ce qui a conduit à encore plus d’étoiles en fuite. Juste avant qu’il ne se dissolve complètement – dans environ un milliard d’années, l’amas sera entièrement composé de trous noirs.

«Ce travail nous a aidés à comprendre que même si l’amas duveteux Palomar 5 a les queues les plus brillantes et les plus longues de tous les amas de la Voie lactée, il n’est pas unique. Au lieu de cela, nous pensons que de nombreux amas gonflés et dominés par les trous noirs se sont déjà désintégrés dans les marées de la Voie lactée pour former les minces ruisseaux stellaires récemment découverts », a déclaré le Dr Denis Erkal de l’Université de Surrey.

Les courants de marée sont des courants d’étoiles qui ont été éjectés par des amas d’étoiles perturbateurs ou des galaxies naines. Au cours des dernières années, près d’une trentaine de minces ruisseaux ont été découverts dans le halo de la Voie lactée.

