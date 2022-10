Des astronomes découvrent une paire d’étoiles « cataclysmiques », confirmant une prédiction vieille de plusieurs décennies

En parcourant plus de 1,2 milliard d’étoiles à travers le cosmos avec un algorithme puissant, les astronomes ont identifié un appariement des plus inhabituels : deux étoiles enfermées dans une danse cosmique. Cela semble assez bénin, mais cette “variable cataclysmique” voit une étoile se régaler d’une autre, en enlevant ses couches externes comme si elle épluchait un oignon.

Ce n’est pas une hyperbole de journaliste scientifique, soit dit en passant. Les astronomes appellent ces systèmes des variables cataclysmiques, et c’est un nom approprié. Le terme décrit un appariement d’une naine blanche, le reste dense d’une étoile autrefois puissante, et d’une étoile “normale” secondaire, semblable au soleil mais, peut-être, avec moins de masse. L’orbite serrée de l’appariement voit la naine blanche aspirer la matière stellaire de la plus grande étoile en raison de son extrême gravité.

La découverte d’une nouvelle variable cataclysmique, publié mercredi dans la revue Nature, présente une naine blanche 100 fois plus petite que le soleil et une étoile plus grosse, d’environ 10 % de la masse du soleil, enfermée dans une sphère de la taille de Jupiter. La paire, qui réside à environ 3 000 années-lumière de la Terre, a été étiquetée ZTF J1813+4251.

Il a été découvert dans des images prises par le Zwicky Transient Facility, une étude à grand champ qui utilise un télescope à l’observatoire Palomar en Californie et prend des centaines d’images du ciel en séquence. Le catalogue ZTF permet aux astronomes de rechercher les changements rapides de luminosité des étoiles. C’est ainsi que les chercheurs ont trouvé cette paire particulière.

“C’est un système spécial”, a déclaré Kevin Burdge, astrophysicien au MIT. Il note que c’est “l’une des variables cataclysmiques les plus belles connues”.

Burdge et ses collègues ont parcouru les données de Zwicky pour essayer de trouver des phares dans le noir profond de l’espace. Ils voulaient voir un clignotement caractéristique avec un timing régulier – Burdge recherche généralement des clignotements rapides, car ils signalent souvent une paire d’étoiles en orbite rapide. L’équipe a vu ZTF J1813 + 4251 clignoter une fois toutes les 51 minutes, alors que l’une des étoiles passait devant l’autre et atténuait sa lumière. La synchronisation du flash correspond à l’orbite la plus courte pour une variable cataclysmique découverte à ce jour.

Des observations avec d’autres télescopes, à Hawaï et en Espagne, et des télescopes spatiaux ont ensuite permis de mieux cibler la paire, permettant aux chercheurs de mesurer plus précisément la lumière qu’elle émettait. Cela a conduit à une énigme.

“Une étoile ressemblait au soleil”, a noté Burdge dans un communiqué de presse, “mais le soleil ne peut pas entrer dans une orbite de moins de huit heures.”

La masse du soleil l’empêche d’avoir une orbite aussi serrée. Alors pourquoi cette étoile de la taille de Jupiter faisait-elle exactement cela ? L’explication sur laquelle Burdge et l’équipe se sont entendus est que la naine blanche a englouti une bonne partie de l’hydrogène de son étoile partenaire. Cela laisse derrière lui un noyau d’hélium plus dense, qui aide à stabiliser l’orbite étroite. Bref, l’équipe observe la paire au milieu de ce processus, lorsque la naine blanche a éliminé une grande partie de l’hydrogène. Le décapage laisse la naine blanche avec un disque d’accrétion, qui entoure le noyau comme les anneaux de Saturne.

“Il s’agit d’un cas rare où nous avons surpris l’un de ces systèmes en train de passer de l’accrétion d’hydrogène à l’hélium”, a déclaré Burdge.

Parmi les 1,2 milliard d’étoiles, l’algorithme a extrait l’une des variables cataclysmiques les plus intéressantes que nous ayons découvertes à ce jour. Cette découverte heureuse aide à étayer les théories antérieures sur les variables cataclysmiques passant à des orbites ultracourtes, proposées il y a près de quatre décennies – nous savons maintenant que cela se produit.

L’équipe a également effectué des simulations pour déterminer le sort ultime de ZTF J1813 + 4251. Ils prédisent que dans environ 70 millions d’années, la paire sera en orbite encore plus rapidement, faisant un circuit complet une fois toutes les 18 minutes.

Bien que nous ne soyons pas là pour le voir, les chercheurs pourront étudier la variable cataclysmique plus en détail une fois que l’antenne spatiale de l’interféromètre laser, ou LISA, sera en orbite, vers la fin des années 2030. La série de satellites sera utilisée pour détecter ondes gravitationnelles — que ces partenaires de danse stellaires produiront