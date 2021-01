Il semble que Jupiter a eu de la concurrence alors que les scientifiques découvrent une exoplanète à 575 années-lumière de la Terre. WASP-62b est une exoplanète qui ressemble à Jupiter du système solaire en taille, mais est assez unique car elle n’a pas de nuages ​​ou de brume dans son atmosphère. La découverte a été faite par des astronomes du Center for Astrophysics à Harvard & Smithsonian et a été publiée dans Lettres du journal astrophysique ce mois-ci.

Une équipe de quinze scientifiques dirigée par Munazza Alam, un chercheur diplômé de la NSF, un jeune explorateur du National Geographic et un étudiant diplômé de troisième année au Département d’astronomie de l’Université Harvard, a utilisé le télescope spatial Hubble pour enregistrer des données et observer la planète. utilisant la spectroscopie. La spectroscopie est l’étude du rayonnement électromagnétique pour aider à détecter les éléments chimiques. Le WASP-62b a été détecté pour la première fois en 2012 lors de l’enquête WASP (Wide-Angle Search for Planets) Sud, qui lui a finalement donné son nom. Dans une déclaration à Harvard & Smithsonian, Munazza a déclaré que pour la thèse, son équipe avait travaillé sur la caractérisation des exoplanètes. Elle a pris les planètes découvertes et les a suivies pour caractériser leurs atmosphères.

WASP-62b, également connu sous le nom de Jupiter chaud, représente environ la moitié de la masse de Jupiter de notre système solaire. Mais contrairement à Jupiter, qui met près de douze ans à tourner autour du soleil, WASP-62b effectue une rotation autour de son étoile en quatre jours et demi. Cette proximité de la planète avec l’étoile la rend extrêmement chaude, c’est pourquoi elle est également connue sous le nom de «Jupiter chaud».

Pour la recherche, l’équipe de Munazza a spécifiquement surveillé WASP-62b alors qu’il tournait autour de son étoile hôte trois fois. La lumière de l’étoile a rendu les observations plus faciles pour les astronomes qui pouvaient détecter la présence de sodium et de potassium dans le l’atmosphère de la planète.

L’étude n’a trouvé aucune preuve de potassium, cependant, la présence de sodium était claire. L’étude mentionne que les lignes d’absorption de sodium complètes dans leurs données étaient visibles. Cela a été possible parce qu’il n’y avait pas de nuages ​​ou de brume dans l’atmosphère pour masquer la présence de sodium. Munazza a déclaré que la visibilité claire du sodium dans le Jupiter chaud montrait également à quel point la planète avait une atmosphère claire. La recherche a mentionné que les planètes sans nuages ​​sont extrêmement rares et on estime que moins de sept pour cent des exoplanètes ont des atmosphères claires. Il n’y a qu’une seule planète connue pour avoir une atmosphère claire en plus de WASP-62b, et elle a été découverte en 2018. La planète est classée comme Saturne chaud et s’appelle WASP-96b.