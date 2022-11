Des astronomes découvrent un trou noir dans notre arrière-cour cosmique

Presque mais pas tout à fait à temps pour Halloween, les astronomes ont annoncé vendredi avoir découvert le trou noir connu le plus proche. C’est un biggie, une coquille de vide béant 10 fois plus massive que le soleil, en orbite aussi loin de sa propre étoile que la Terre l’est de la nôtre.

Mais ne vous inquiétez pas : ce trou noir se trouve à 1 600 années-lumière, dans la constellation d’Ophiuchus ; le prochain trou noir connu le plus proche se trouve à environ 3 000 années-lumière dans la constellation de Monoceros. Ce qui distingue ce nouveau trou noir de la vingtaine d’autres déjà identifiés dans notre galaxie de la Voie lactée, outre sa proximité, c’est qu’il ne fait rien – n’attire pas l’étoile proche vers sa perte, ne consomme pas gravitationnellement tout ce qui se trouve à proximité. Au contraire, le trou noir est en sommeil, un tueur silencieux attendant que les courants de l’espace l’alimentent.

Les trous noirs sont des objets si denses que, selon la théorie de la relativité générale d’Einstein, même la lumière ne peut leur échapper. Cela en fait les phénomènes les plus intrigants et les plus violents de la nature ; lorsqu’ils se nourrissent, ils peuvent devenir les objets les plus brillants de l’univers, car le gaz, la poussière et même les étoiles plus petites sont déchirés et chauffés jusqu’à l’incandescence, crachant de l’énergie à l’approche des portes de l’éternité.

La plupart des galaxies ont un trou noir supermassif des millions de milliards de fois plus massif que le soleil ; les scientifiques ne savent pas d’où ils viennent. On pense que des trous noirs plus petits se forment à partir d’étoiles massives qui ont atteint la fin de leur vie thermonucléaire et se sont effondrées. Il y a probablement des millions de trous noirs dans la Voie Lactée. Ils se font généralement connaître par les rayons X qu’ils crachent lorsqu’ils enlèvent le gaz de leurs compagnons dans les systèmes à double étoile.