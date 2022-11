Des astronomes découvrent un astéroïde «tueur de planètes» caché dans l’éblouissement du soleil

Les scientifiques ont découvert trois astéroïdes proches de la Terre (NEA), cachés dans l’éclat du Soleil. Les NEA pourraient avoir des implications potentiellement désastreuses pour notre planète, selon NOIRLab. Sur les trois, un astéroïde est probablement le plus grand “astéroïde potentiellement dangereux” (PHA) découvert en plus de 8 ans. Les astéroïdes ont été repérés par une équipe internationale d’astronomes utilisant la caméra à énergie noire (DECam) montée sur le télescope Víctor M. Blanco de 4 mètres à l’observatoire interaméricain Cerro Tololo au Chili. Le programme, du NOIRLab de la NSF, a découvert que les astéroïdes se trouvent dans une région intérieure “aux orbites de la Terre et de Vénus”.

La région particulière est notoirement difficile pour les observations en raison de l’éblouissement sévère du soleil. Cependant, la découverte révolutionnaire mentionnée a été faite au crépuscule lorsque l’éblouissement était comparativement moindre. Les astronomes ont trouvé un astéroïde de 1,5 km de large appelé 2022 AP7 qui pourrait un jour causer d’immenses dégâts à la Terre. Les autres astéroïdes, nommés 2021 LJ4 et 2021 PH27, ont des orbites qui “restent complètement à l’intérieur de l’orbite terrestre”, ce qui les rend relativement plus sûrs.

S’adressant à NOIRLab, Scott S. Sheppard, astronome au Earth and Planets Laboratory de la Carnegie Institution for Science et auteur principal du document de recherche, a déclaré que leur enquête crépusculaire a parcouru la zone “dans les orbites de la Terre et de Vénus à la recherche d’astéroïdes. ” Il a ajouté qu’ils avaient jusqu’à présent trouvé deux gros astéroïdes géocroiseurs d’environ 1 kilomètre de diamètre et que seuls quelques NEA, de plus petite taille, restaient à découvrir.

Sheppard a ajouté: «Ces grands astéroïdes non découverts ont probablement des orbites qui les maintiennent à l’intérieur des orbites de la Terre et de Vénus la plupart du temps. Seuls environ 25 astéroïdes avec des orbites complètement à l’intérieur de l’orbite terrestre ont été découverts à ce jour en raison de la difficulté d’observer près de l’éclat du soleil.

L’astéroïde 2021 PH27 intéressera particulièrement les chercheurs car il s’agit de l’astéroïde connu le plus proche du Soleil. En conséquence, pendant son orbite, la surface de l’astéroïde devient si chaude qu’elle peut faire fondre le plomb. De plus, l’astéroïde a les “effets de relativité générale les plus importants” de tous les objets du système solaire.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici