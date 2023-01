Des astronomes découvrent les étoiles les plus lointaines de la Voie lactée

Les astronomes ont détecté dans le halo stellaire qui représente les limites extérieures de la Voie lactée un groupe d’étoiles plus éloignées de la Terre que toutes celles connues dans notre propre galaxie – presque à mi-chemin d’une galaxie voisine.

Les chercheurs ont déclaré que ces 208 étoiles habitaient les confins les plus reculés du halo de la Voie lactée, un nuage stellaire sphérique dominé par la mystérieuse substance invisible appelée matière noire qui ne se fait connaître que par son influence gravitationnelle. Le plus éloigné d’entre eux se trouve à 1,08 million d’années-lumière de la Terre. Une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en un an, 5,9 billions de miles (9,5 billions de km).

Ces étoiles, repérées à l’aide du télescope Canada-France-Hawaï sur la montagne Mauna Kea à Hawaï, font partie d’une catégorie d’étoiles appelée RR Lyrae qui ont une masse relativement faible et ont généralement une faible abondance d’éléments plus lourds que l’hydrogène et l’hélium. La plus éloignée semble avoir une masse d’environ 70% de celle de notre soleil. Aucune autre étoile de la Voie lactée n’a été mesurée avec confiance plus loin que celles-ci.

Les étoiles qui peuplent la périphérie du halo galactique peuvent être considérées comme des orphelins stellaires, probablement originaires de galaxies plus petites qui sont ensuite entrées en collision avec la plus grande Voie lactée.

“Notre interprétation de l’origine de ces étoiles lointaines est qu’elles sont très probablement nées dans les halos de galaxies naines et d’amas d’étoiles qui ont ensuite été fusionnés – ou plus simplement, cannibalisés – par la Voie lactée”, a déclaré Yuting Feng, doctorant en astronomie. étudiant à l’Université de Californie à Santa Cruz, qui a dirigé l’étude, présentée cette semaine lors d’une réunion de l’American Astronomical Society à Seattle.

“Leurs galaxies hôtes ont été déchiquetées et digérées par gravité, mais ces étoiles sont laissées à cette grande distance en tant que débris de l’événement de fusion”, a ajouté Feng.

La Voie lactée s’est développée au fil du temps à travers de telles calamités.

“La plus grande galaxie grandit en mangeant des galaxies plus petites – en mangeant sa propre espèce”, a déclaré le co-auteur de l’étude, Raja GuhaThakurta, titulaire de la chaire d’astronomie et d’astrophysique de l’UC Santa Cruz.

Contenant une couche interne et externe, le halo de la Voie lactée est beaucoup plus grand que le disque principal et le renflement central de la galaxie qui regorgent d’étoiles. La galaxie, avec un trou noir supermassif en son centre à environ 26 000 années-lumière de la Terre, contient peut-être 100 à 400 milliards d’étoiles, dont notre soleil, qui réside dans l’un des quatre bras spiraux primaires qui composent le disque de la Voie lactée. Le halo contient environ 5% des étoiles de la galaxie.

La matière noire, qui domine le halo, constitue la majeure partie de la masse de l’univers et est considérée comme responsable de sa structure de base, sa gravité influençant la matière visible pour qu’elle se rassemble et forme des étoiles et des galaxies.

Le bord extérieur éloigné du halo est une région mal comprise de la galaxie. Ces étoiles nouvellement identifiées sont à près de la moitié de la distance de la galaxie voisine d’Andromède de la Voie lactée.

“Nous pouvons voir que les banlieues du halo d’Andromède et du halo de la Voie lactée sont vraiment étendues – et sont presque” dos à dos “”, a déclaré Feng.

La recherche de la vie au-delà de la Terre se concentre sur des planètes rocheuses apparentées à la Terre en orbite dans ce qu’on appelle la “zone habitable” autour des étoiles. Plus de 5 000 planètes au-delà de notre système solaire, appelées exoplanètes, ont déjà été découvertes.

“Nous ne savons pas avec certitude, mais chacune de ces étoiles à halo extérieur devrait être à peu près aussi susceptible d’avoir des planètes en orbite autour d’elles que le soleil et d’autres étoiles semblables au soleil dans la Voie lactée”, a déclaré GuhaThakurta.

