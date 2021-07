Des astronautes sortent de la nouvelle station spatiale chinoise pour la première marche extraterrestre

Les astronautes de la nouvelle station spatiale chinoise ont effectué dimanche leur première sortie dans l’espace, ont rapporté les médias officiels, alors que Pékin poursuit ses ambitions extraterrestres. Ce n’était que la deuxième fois que les astronautes du pays sortaient de leur vaisseau alors qu’ils étaient dans l’espace. Trois astronautes chinois ont décollé en juin, accostant à la station Tiangong où ils doivent rester pendant trois mois dans la plus longue mission en équipage de Chine à ce jour. Dimanche matin, deux d’entre eux sont sortis de la cabine principale, a déclaré la chaîne de télévision publique CCTV. Le premier, Liu Boming, a été transporté via un bras mécanique jusqu’à un chantier et l’autre, Tang Hongbo, déplacé en grimpant à l’extérieur de la cabine. Leur mission consiste à élever la caméra panoramique à l’extérieur du module central de Tianhe, ainsi qu’à vérifier la capacité de transfert du bras robotique, ont déclaré les médias d’État.

Des images télévisées montraient les astronautes se préparant pour la sortie dans l’espace en enfilant leur équipement et en effectuant des contrôles de santé tout en faisant de l’exercice dans la cabine.

Les astronautes ont ensuite été montrés ouvrant la porte de la cabine et sortant du module, lors de la première des deux sorties dans l’espace prévues pour la mission – les deux devraient durer six ou sept heures.

Le lancement de la première mission avec équipage de la Chine depuis près de cinq ans est une question de prestige énorme pour le pays, alors que Pékin marque le 100e anniversaire du Parti communiste au pouvoir ce mois-ci avec une campagne de propagande massive.

Pour se préparer, l’équipage a suivi plus de 6 000 heures de formation. L’agence spatiale chinoise prévoit un total de 11 lancements jusqu’à la fin de l’année prochaine, dont trois autres missions habitées qui fourniront deux modules de laboratoire pour agrandir la station de 70 tonnes, ainsi que des fournitures et des membres d’équipage.

Outre Liu et Tang, le commandant de la mission est Nie Haisheng, un pilote de l’armée de l’air décoré de l’Armée populaire de libération qui a déjà participé à deux missions spatiales.

