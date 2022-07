Des astronautes russes et européens effectuent une rare sortie dans l’espace conjointe

New York

Deux astronautes – un européen et un russe – sont sortis du sas de la Station spatiale internationale pour une sortie dans l’espace jeudi, marquant la première fois en plus de 20 ans qu’une telle entreprise conjointe a eu lieu.

Samantha Cristoforetti, une astronaute italienne de l’Agence spatiale européenne, et le cosmonaute russe Oleg Artemyev sont entrés dans le vide de l’espace dans leurs combinaisons spatiales blanches gonflées avant 11 h HE, et ils devraient passer environ sept heures à travailler pour installer un 36 pieds- long bras robotique sur l’un des modules de la station spatiale.

Les sorties dans l’espace sont une activité de routine sur l’ISS, mais elles impliquent généralement deux Américains ou Européens, un Américain et un Européen, ou deux Russes travaillant ensemble. La dernière fois qu’un astronaute européen et un cosmonaute russe ont quitté l’ISS ensemble en portant des combinaisons spatiales Orlan de fabrication russe, c’était en avril 1999, selon la NASA. (Un Américain et un Russe ont également fait une sortie dans l’espace conjointe en 2009.)

La sortie dans l’espace de jeudi est la première de Cristoforetti et la sixième d’Artemyev. Leur coentreprise survient alors que les tensions sur Terre entre la Russie et les États-Unis et ses alliés ont atteint leur paroxysme au milieu de la guerre ukrainienne, bien que la NASA ait répété à plusieurs reprises que le conflit n’avait pas affecté la coopération dans l’espace.

Il s’agit de la troisième sortie dans l’espace que les astronautes de l’ISS ont effectuée pour travailler sur l’installation du bras robotique européen, qui sera capable de déplacer des objets dans et hors de la station spatiale pour la maintenance et même d’inspecter l’extérieur de la station spatiale à l’aide de caméras intégrées. Le bras – qui sera le troisième membre robotique attaché à l’ISS et le seul capable d’atteindre la partie de la station spatiale contrôlée par la Russie – est fixé à l’extérieur du nouveau module de la station spatiale russe, appelé Nauka.

Artemyev et Cristoforetti ont lancé leur sortie dans l’espace jeudi en déployant “dix nanosatellites conçus pour collecter des données radioélectroniques”. Étant donné que la station spatiale se déplace déjà à des vitesses orbitales, déployer des satellites est aussi simple que de les lancer dans une direction ou une autre.

La sortie dans l’espace est la sixième effectuée à l’ISS jusqu’à présent en 2022 et la 251e au total. Les astronautes quittent régulièrement la station pour entretenir son extérieur, installer de nouveaux équipements ou mener des expériences scientifiques.

L’ESA diffuse en direct la sortie dans l’espace sur ESA Web TV jeudi. Les téléspectateurs peuvent repérer Cristoforetti par les rayures bleues sur sa combinaison spatiale, tandis qu’Artemyev porte des rayures rouges.