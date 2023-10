Des astronautes noirs emblématiques racontent leur histoire inédite dans « La course à l’espace »

Bonne Semaine mondiale de l’espace !

Les histoires extraordinaires des astronautes noirs emblématiques prennent leur envol dans un documentaire monumental La course à l’espace première en février 2024 sur National Geographic Channel et Disney+.

Dans La course à l’espace« réalisateurs Lisa Cortés et Diego Hurtado de Mendoza profiler des pilotes, des scientifiques et des ingénieurs noirs pionniers, notamment Guion Bluford, Leland Melvin, Charles Boldenet bien d’autres qui ont rejoint la NASA pour servir leur pays dans l’espace, alors même que leur pays n’a pas réussi à obtenir l’égalité pour eux sur Terre », selon le synopsis officiel.

A partir de 1963, lorsque l’assassinat de JFK contraria le capitaine Ed Dwightde la quête pour atteindre la Lune, jusqu’en 2020, lorsque les échos des troubles civils déclenchés par le meurtre de George Floyd ont atteint la Station spatiale internationale, l’histoire des Afro-Américains à la NASA est le récit d’événements mondiaux se heurtant aux aspirations de personnes peu communes. Hommes.

Les rêves brillants de l’afrofuturisme deviennent réalité dans ce documentaire à la mode, transformant la science-fiction en réalité scientifique tout en nous offrant de nouveaux héros à célébrer et une nouvelle histoire à explorer.

Découvrez le premier aperçu mettant en vedette Charlie Bolden et la Featurette du capitaine Ed Dwight ci-dessous :

Disney+ devient progressivement une plaque tournante incontournable pour le contenu noir de qualité comme La course à l’espace et Bobi Wine : Le Président du Peuple actuellement en streaming sur la plateforme populaire.

Né dans les bidonvilles de Kampala, Bobi Wine, leader de l’opposition ougandaise, ancien député, activiste et musicien superstar national, risque sa vie et celle de sa femme Barbie et de leurs enfants pour combattre le régime impitoyable dirigé par Yoweri Museveni.

Museveni est au pouvoir depuis 1986 et a modifié la constitution ougandaise pour lui permettre de briguer un nouveau mandat de cinq ans.

Candidat aux élections présidentielles de 2021, Bobi Wine a utilisé sa musique pour dénoncer le régime dictatorial et soutenir la mission de sa vie consistant à défendre le peuple opprimé et sans voix d’Ouganda.

Dans ce combat, il affronte la police et l’armée du pays qui n’ont pas peur de recourir à la violence et à la torture pour intimider et faire taire Wine et ses partisans.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Bobi Wine : Le Président du Peuple est maintenant diffusé sur Disney+ et Hulu.