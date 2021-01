CAP CANAVERAL, Floride: Les astronautes de la marche dans l’espace ont installé mercredi une liaison de données à haut débit devant le laboratoire européen de la Station spatiale internationale et se sont attaqués à d’autres améliorations.

Les NASAs Mike Hopkins et Victor Glover ont flotté tôt et se sont dirigés directement vers Columbus, l’un des trois laboratoires de haute technologie de l’avant-poste en orbite.

C’est une belle vue, a observé Hopkins alors que la station s’élevait à 420 kilomètres au-dessus du Kazakhstan.

Les astronautes ont transporté avec eux une nouvelle antenne sophistiquée pour Columbus qui permettra une communication plus rapide avec les chercheurs européens via des satellites et des stations au sol. Bien qu’ils aient eu du mal à enfoncer certains des boulons pour fixer l’antenne carrée, de la taille d’un petit réfrigérateur, elle semblait sûre et le contrôle de mission a déclaré son succès.

L’astronaute danois Andreas Morgensen a guidé les marcheurs de l’espace depuis Mission Control à Houston, où les contrôleurs portaient des masques et étaient assis à l’écart à cause de la pandémie.

Les marcheurs de l’espace devaient également brancher des câbles d’alimentation et de données pour une plate-forme d’expérimentation pour la recherche scientifique en dehors du laboratoire européen qui attendait son activation depuis près d’un an.

SpaceX a livré la plate-forme nommée Bartolomeo à la station spatiale au printemps dernier. L’étagère a été installée avec le bras du robot de la station, mais a dû attendre la sortie dans l’espace de mercredi pour être connectée et activée.

Airbus, qui a construit et exploite Bartolomeo, vend de l’espace sur la plateforme pour des projets de recherche privés. Sa première entreprise commerciale en Europe en dehors de la gare.

Hopkins et Glover effectueront une deuxième sortie dans l’espace lundi pour terminer les mises à niveau de la batterie du réseau solaire de la centrale. La dernière sortie dans l’espace était la troisième pour Hopkins et la première pour Glover.

Ils font partie du deuxième vol d’astronaute de SpaceX lancé en novembre. Leur capsule Dragon ancrée était visible sur la télévision de la NASA pendant la sortie dans l’espace.

