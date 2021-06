Des astronautes de la Station spatiale internationale déploient des panneaux solaires pour « absorber l’énergie du soleil »

Deux astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) ont terminé avec succès le déploiement de panneaux solaires, qui absorberont l’énergie du soleil pour fournir de l’énergie électrique aux nombreuses recherches et enquêtes scientifiques menées chaque jour, ainsi qu’à la poursuite des opérations de l’orbite Plate-forme. L’astronaute de la NASA Shane Kimbrough et l’astronaute de l’ESA (Agence spatiale européenne) Thomas Pesquet lors de leur huitième sortie dans l’espace de l’année à l’extérieur de l’ISS ont déployé le nouveau réseau solaire de déploiement de l’ISS (iROSA) à l’extrémité du côté gauche (bâbord) de la station structure en treillis de la colonne vertébrale. La nouvelle iROSA a été livrée à l’ISS par le vaisseau spatial SpaceX Dragon au début du mois. Kimbrough et Pesquet ont déplié avec succès le panneau solaire, l’ont boulonné en place et ont connecté les câbles à l’alimentation électrique de la station pour terminer le déploiement. De plus, les astronautes ont retiré et rangé le matériel en vue de libérer le deuxième iROSA de la structure de support de vol pour l’installation.

La paire travaillera à la deuxième mise à niveau du panneau solaire, celle-ci sur le canal d’alimentation 4B de la poutre P6, lors d’une autre sortie dans l’espace, provisoirement prévue pour le 25 juin.

La première paire de panneaux solaires a été déployée en décembre 2000, avec des paires de panneaux supplémentaires livrées en septembre 2006, juin 2007 et mars 2009. La première paire de panneaux solaires a fourni une alimentation électrique continue à la station pendant plus de 20 ans et est maintenant montrant des signes de dégradation, a déclaré la NASA.

Développé par la société d’infrastructure spatiale Redwire, le panneau solaire iROSA ou « couverture flexible », qui pèse environ 3 000 livres, a été chargé dans le coffre non pressurisé de Dragon.

Chacune des missions de lancement de fret de SpaceX Dragon transportera deux matrices. Une fois installés, les six baies iROSA produiront collectivement plus de 120 kW de puissance.

Selon Redwire, les nouvelles baies iROSA amélioreront la production d’électricité de l’ISS de 20 à 30 %.

