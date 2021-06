Des astronautes de la NASA flottent dans l’espace pour installer des panneaux solaires à l’ISS dans une vidéo fascinante

Si vous vous êtes déjà demandé comment les astronautes effectuent leurs sorties dans l’espace et effectuent des tâches mécaniques cruciales à la Station spatiale internationale (ISS), alors le récent Tweet de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) peut vous donner une idée. L’astronaute français Thomas Pesquet de l’Agence spatiale européenne (ESA) et Shane Kimbrough de la NASA ont été vus installer un panneau solaire dans la vidéo de 36 secondes partagée par la NASA sur Twitter jeudi. Alors que Thomas et Shane travaillaient à l’amélioration de l’alimentation électrique de l’ISS, ils ont été vus en orbite autour de la planète bleue à 410 kilomètres au-dessus de la Terre. La dernière sortie dans l’espace s’est concentrée sur l’installation de la deuxième série des six panneaux solaires de déploiement (iROSA) qui sont arrivés sur un cargo SpaceX Dragon plus tôt ce mois-ci. Les premiers iROSA ont été installés par les astronautes de l’ISS plus tôt cette semaine.

Les panneaux solaires jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de l’ISS. La station spatiale utilise quatre paires de panneaux solaires qui absorbent l’énergie du soleil pour fournir de l’énergie électrique aux nombreuses recherches et enquêtes scientifiques menées chaque jour. Ils fournissent également l’énergie nécessaire pour poursuivre les opérations de la plate-forme en orbite. La station spatiale est le tremplin de ses ambitieuses missions Artemis vers la Lune, qui à son tour seront utilisées comme plate-forme pour tester des technologies avancées pour l’exploration humaine de l’espace lointain et les futures missions vers Mars, a rapporté la NASA.

Il existe actuellement huit réseaux capables de générer jusqu’à 160 kilowatts de puissance pendant la journée orbitale, dont environ la moitié est stockée dans les batteries de la station pour être utilisée lorsque la station n’est pas exposée au soleil.

Chaque nouveau panneau solaire produira plus de 20 kilowatts d’électricité, pour un total de 120 kilowatts de puissance augmentée pendant la journée orbitale. La paire de panneaux solaires non couverts restants et les panneaux d’origine partiellement découverts continueront de générer près de 95 kilowatts d’électricité pour un total de jusqu’à 215 kilowatts de puissance disponible pour soutenir les opérations de la station une fois qu’elle sera terminée.

