Des astronautes chinois partent en sortie dans l’espace depuis la nouvelle station

Les pompes installées par Cai Xuzhe et Chen Dong, une poignée pour ouvrir la porte de l’écoutille de l’extérieur en cas d’urgence et une butée pour fixer les pieds d’un astronaute à un bras robotique, ont indiqué les médias d’État.

BEIJING – Deux astronautes chinois ont fait une sortie dans l’espace samedi depuis une nouvelle station spatiale qui devrait être achevée plus tard cette année.

La Chine construit sa propre station spatiale après avoir été exclue par les États-Unis de la Station spatiale internationale parce que son armée gère le programme spatial du pays. Les responsables américains voient une foule de défis stratégiques dans les ambitions spatiales de la Chine, en écho à la rivalité américano-soviétique qui a incité la course à la lune dans les années 1960.

La dernière sortie dans l’espace était la deuxième d’une mission de six mois qui supervisera l’achèvement de la station spatiale. Le premier des deux laboratoires, un module de 23 tonnes, a été ajouté à la station en juillet et l’autre doit être envoyé plus tard cette année.