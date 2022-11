Des astronautes chinois montent à bord de la station spatiale pour une mission historique

Lors d’un événement historique, trois astronautes chinois sont arrivés mercredi à la station spatiale chinoise pour la première rotation d’équipage en orbite.

Le vaisseau spatial Shenzhou-15 a décollé mardi du centre de lancement de satellites de Jiuquan.

Les astronautes de la station spatiale devraient mener plus de 1 000 expériences scientifiques – de l’étude de l’adaptation des plantes dans l’espace au comportement des fluides en microgravité.

Trois astronautes chinois sont arrivés mercredi à la station spatiale chinoise pour la première rotation d’équipage en orbite de l’histoire spatiale chinoise, lançant l’opération du deuxième avant-poste habité en orbite terrestre basse après la Station spatiale internationale dirigée par la NASA.

Le vaisseau spatial Shenzhou-15, ou “vaisseau divin”, et ses trois passagers ont décollé au sommet d’une fusée Longue Marche-2F depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan à 23h08 (15h08 GMT) mardi à des températures inférieures à zéro dans le Désert de Gobi dans le nord-ouest de la Chine, selon la télévision d’État.

Shenzhou-15 était la dernière des 11 missions, dont trois missions précédentes avec équipage, nécessaires pour assembler le “Palais Céleste”, comme la station multi-module est connue en chinois. La première mission a été lancée en avril 2021.

Le vaisseau spatial s’est amarré à la station plus de six heures après le lancement, et les trois astronautes de Shenzhou-15 ont été chaleureusement accueillis par l’équipage précédent de Shenzhou dont ils prenaient le relais.

L’équipage de Shenzhou-14, arrivé début juin, reviendra sur Terre après un transfert d’une semaine qui établira la capacité de la station à accueillir temporairement six astronautes, un autre record pour le programme spatial chinois.

La mission Shenzhou-15 a offert à la nation un rare moment de célébration, à une époque de mécontentement généralisé à l’égard des politiques zéro-Covid de la Chine, tandis que son économie se refroidit au milieu des incertitudes au pays et à l’étranger.

De nombreux internautes chinois ont écrit sur les réseaux sociaux :

Vive la patrie !

Le “Palais Céleste” était l’aboutissement de près de deux décennies de missions chinoises avec équipage dans l’espace. Les vols spatiaux habités de la Chine ont commencé en 2003 lorsqu’un ancien pilote de chasse, Yang Liwei, a été envoyé en orbite dans une petite capsule de couleur bronze, la Shenzhou-5, et est devenu le premier homme chinois dans l’espace et un héros instantané acclamé par des millions de personnes chez lui.

La station spatiale était également un emblème de l’influence et de la confiance croissantes de la Chine dans ses efforts spatiaux et un challenger des États-Unis dans le domaine, après avoir été isolée de l’ISS dirigée par la NASA et interdite par la loi américaine de toute collaboration, directe ou indirecte, avec l’agence spatiale américaine.

Futurs “Taïkonautes”

Fei Junlong, 57 ans, était à la tête de la mission Shenzhou-15 et faisait partie du premier groupe de stagiaires astronautes chinois à la fin des années 1990. Sa précédente visite dans l’espace remonte à 17 ans en tant que commandant du deuxième vol spatial en équipage de la Chine.

Fei était accompagné de Deng Qingming, 56 ans, qui s’était entraîné pendant 24 ans comme astronaute mais n’avait jamais été choisi pour une mission avant Shenzhou-15. Ils ont été rejoints par l’ancien pilote de l’armée de l’air Zhang Lu, 46 ans, également débutant dans l’espace.

Les astronautes vivront et travailleront sur l’avant-poste spatial en forme de T pendant six mois.

Le prochain groupe de “taïkonautes”, du mot chinois pour espace, qui embarquera dans la station, en 2023, sera choisi parmi la troisième génération d’astronautes ayant une formation scientifique. Les premier et deuxième groupes d’astronautes dans les années 1990-2000 étaient tous d’anciens pilotes de l’armée de l’air.

La Chine a entamé le processus de sélection pour le quatrième lot, recherchant des candidats titulaires d’un doctorat dans des disciplines allant de la biologie, de la physique et de la chimie au génie biomédical et à l’astronomie.

Le processus de sélection a également été ouvert pour la première fois aux candidats de Hong Kong et de Macao.

Au cours de l’exploitation de la station spatiale au cours de la prochaine décennie, la Chine devrait lancer deux missions avec équipage vers l’avant-poste en orbite chaque année.

Les astronautes résidents devraient mener plus de 1 000 expériences scientifiques – de l’étude de l’adaptation des plantes dans l’espace au comportement des fluides en microgravité.

Bien qu’il n’en soit qu’à ses balbutiements par rapport aux technologies et à l’expérience de la NASA, le programme spatial chinois a parcouru un long chemin depuis le milieu du XXe siècle, lorsque le défunt dirigeant du pays, Mao Zedong, a déploré que la Chine ne puisse même pas lancer une pomme de terre en orbite.