Des astronautes chinois entrent dans le module central de la future station spatiale lors d’une première historique pour Pékin

Le trio – Nie Haisheng, Liu Boming et Tang Hongbo – est monté avec succès à bord du module Tianhe (ou ‘Harmony of the Heavens’) à 18h48, heure de Pékin, jeudi (10h58 GMT).

Des images officielles montraient les hommes se frayer un chemin à travers une trappe dans le module Tianhe, qui devait être le quartier général de la toute première station spatiale chinoise, qui est toujours en construction.

« C’est le moment historique où les Chinois sont entrés pour la première fois dans notre propre station spatiale », a-t-il ajouté. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré dans un communiqué.

Le trio a décollé de la Terre dans le vaisseau spatial Shenzhou-12 plus tôt jeudi et s’est amarré avec succès à la station spatiale, qui sera leur maison pendant environ trois mois.

Les astronautes aideront à gérer l’assemblage du module central Tianhe de la station spatiale dans le cadre de la plus longue mission habitée de la Chine et de sa première depuis 2016.

Parmi leurs tâches, les hommes doivent tester les composants clés de la cabine, y compris son système de survie et son équipement de recherche, tout en effectuant des travaux de maintenance à l’extérieur de la station spatiale.

La Chine a lancé le module Tianhe en orbite le 29 avril, avant que plus de 160 colis contenant du matériel et des fournitures scientifiques pour les astronautes n’arrivent en mai, selon l’Académie chinoise des technologies spatiales.

Le lancement de jeudi est la troisième des cinq missions de la Chine en 2021, avec plus de fret et trois autres membres d’équipage qui seront envoyés dans l’espace plus tard cette année.

Pékin a également prévu six autres missions pour 2022, dont le lancement de modules de laboratoire, de fret et davantage d’astronautes.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!