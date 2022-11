Des astéroïdes glacés ont déversé d’énormes quantités d’eau sur l’ancienne Mars, selon des scientifiques

Cette histoire fait partie Bienvenue sur Marsnotre série explorant la planète rouge.

Il est difficile d’imaginer que la Mars sèche, poussiéreuse et inhospitalière que nous connaissons aujourd’hui ait pu être une piscine géante. Mais allez-y et imaginez une bille bleue qui brille dans l’espace.

Les scientifiques sont à peu près sûrs qu’il y avait une quantité décente d’eau sur Mars à ses débuts. Une équipe internationale a élaboré une nouvelle estimation de la quantité d’eau dont la planète aurait pu disposer il y a 4,5 milliards d’années. Leur conclusion ? Beaucoup. Tellement qu’il aurait pu recouvrir la planète dans un océan mondial de 1 000 pieds (300 mètres) de profondeur s’il avait été étalé.

La étude publiée dans Science Advances mercredi indique que les astéroïdes sont un mécanisme de distribution d’eau au début de Mars. “A cette époque, Mars a été bombardée d’astéroïdes remplis de glace. Cela s’est produit au cours des 100 premiers millions d’années de l’évolution de la planète”, a déclaré le co-auteur de l’étude Martin Bizzarro dans une déclaration de l’Université de Copenhague jeudi. Les chercheurs ont trouvé des indices sur cette activité en étudiant la composition des météorites martiennes trouvées sur Terre. Ils ont calculé la quantité de liquide précieux que les astéroïdes auraient pu contenir lorsqu’ils ont bombardé la planète il y a longtemps.

Ce n’est pas seulement une histoire d’eau, c’est aussi une histoire de la façon dont Mars aurait pu être habitable. “Un autre angle intéressant est que les astéroïdes transportaient également des molécules organiques qui sont biologiquement importantes pour la vie”, a déclaré Bizzarro. Mars a peut-être accueilli la vie bien avant la Terre.

Les chercheurs ont vu de nombreuses preuves des océans passés et de l’écoulement de l’eau sur Mars. Le rover Perseverance de la NASA est actuellement enquêter sur un ancien delta fluvial et le lit du lac dans le cratère de Jezero à la recherche de signes de vie ancienne. Une étude de 2015 suggérait planète abritait un océan primitif plus grand que l’océan Arctique terrestre. Ce document estimait qu’il y avait suffisamment d’eau pour un océan mondial de 450 pieds (137 mètres) de profondeur. Le nouveau travail augmente considérablement cela.

Au fil du temps, Mars a perdu une grande partie de son eau, même si les chercheurs tentent toujours de savoir où elle est allée. Certains ont probablement été perdus dans l’espace, mais certains pourraient avoir été emprisonné dans les minéraux de la croûte terrestre. Et il y a un débat en cours sur d’éventuels réservoirs d’eau liquide caché sous la calotte polaire martienne.

Les scientifiques resteront occupés à découvrir l’histoire de l’eau de Mars. Nous ne pourrons peut-être pas y nager aujourd’hui, mais le passé antique était une autre histoire.