Des associations locales ciblées par une récente arnaque au remboursement de dons

8 septembre — Les organismes à but non lucratif locaux offrent un soutien essentiel à la communauté et dépendent souvent des dons pour poursuivre leurs missions. C’est pourquoi il peut être passionnant de recevoir une contribution importante.

Malheureusement, plusieurs organismes à but non lucratif locaux ont récemment été ciblés dans le cadre d’une arnaque au remboursement de dons.

Au moins six organismes à but non lucratif de la région du comté de Monongalia auraient reçu des chèques de dons frauduleux.

Patty Showers Ryan, présidente de Your Community Foundation of North Central West Virginia (YCF), a récemment contacté The Dominion Post après que YCF ait reçu l’un de ces chèques frauduleux.

Chacune des organisations à but non lucratif a des histoires similaires.

Ryan a déclaré que l’arnaque commence généralement par la réception d’un e-mail d’une personne prétendant s’appeler « Kenn Yeager » qui exprime son intérêt à faire un don à l’organisation. Il envoie ensuite un chèque certifié à cinq ou six chiffres via FedEx.

Peu de temps après avoir envoyé le chèque, le dénommé Yeager contacte l’organisation et lui explique qu’il y a eu une erreur, que le montant du chèque était erroné et qu’il a besoin d’en récupérer une partie. Il demande ensuite qu’une partie des fonds lui soit immédiatement reversée.

Pendant ce temps, les chèques — dont beaucoup sont libellés pour 95 000 $ ou plus — ne parviennent jamais à la banque et l’adresse de retour figurant sur le courrier mène à une maison inoccupée de 30 millions de dollars à New York, mise en vente.

Christian Help a confirmé que la même chose leur était arrivée plus tôt cette année, en mars. Yeager avait d’abord dit à l’organisation qu’il était en fin de vie et qu’il souhaitait faire un don significatif. Le chèque de 191 250 $ qu’ils ont reçu n’a jamais été encaissé.

Chestnut Mountain Ranch, Shack Neighborhood House et Mylan Park Foundation seraient également parmi ceux qui ont reçu des chèques frauduleux.

Le Centre d’information sur le viol et la violence domestique (RDVIC) a déclaré au Dominion Post qu’il était également la cible de l’arnaque.

Alexia Jennings, directrice du RDVIC, a déclaré : « C’est regrettable. Vous pensez qu’il s’agit d’une véritable contribution à une association à but non lucratif qui pourrait avoir besoin d’aide et vous découvrez ensuite qu’il s’agit d’une arnaque. C’est très regrettable. »

Ryan et Jennings ont déclaré qu’ils avaient essayé de faire passer le message à d’autres organisations de la région et avaient signalé l’arnaque aux forces de l’ordre locales et nationales.

Heureusement, aucune des organisations n’est tombée dans le piège et n’a envoyé d’argent au présumé Kenn Yeager, mais cela ne signifie pas que le délinquant ne réessayera pas.

YCF met en garde les autres organisations locales : si vous recevez un don important et inattendu de la part d’une personne avec laquelle vous n’avez aucune relation, faites preuve de diligence raisonnable pour vous assurer que le don est valide et contactez votre banque pour obtenir de l’aide.

Une escroquerie sans rapport avec l’affaire et impliquant le tribunal de circuit du comté de Monongalia a également été portée à l’attention du Dominion Post cette semaine.

Les greffiers du tribunal de première instance ont signalé avoir reçu des appels de résidents locaux affirmant avoir reçu un appel provenant du numéro de téléphone du tribunal de première instance. L’appelant déclare qu’il doit au tribunal 600 $ en mandats postaux ou qu’il devra faire face à des conséquences juridiques.

Le tribunal a précisé qu’ils ne demandaient pas d’argent par téléphone et que le numéro était un faux appel.

Comme pour d’autres escroqueries de cette nature, les agences gouvernementales officielles ne demandent pas de paiements de cette manière ni d’être payés par mandats postaux ou cartes-cadeaux.