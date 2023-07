Des associations caritatives pour les animaux se réunissent pour réunir les animaux de compagnie et les propriétaires séparés par la guerre en Ukraine

Les associations caritatives ANIMAL se réunissent pour réunir les animaux de compagnie et leurs propriétaires, séparés par la guerre en Ukraine.

Après 17 mois de conflit avec la Russie, l’association caritative de protection des animaux Blue Cross soutient des partenaires à l’étranger qui s’efforcent de garder les animaux de compagnie avec leurs propriétaires et d’aider ceux qui restent.

Les associations caritatives pour les animaux se réunissent pour réunir les animaux de compagnie et les propriétaires – séparés par la guerre en Ukraine Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

L’association caritative de protection des animaux Blue Cross soutient des partenaires à l’étranger Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

À ce jour, plus de 1 000 propriétaires ont été aidés à la frontière avec leurs animaux de compagnie, tandis que 741 tonnes de nourriture pour animaux de compagnie ont également été données pour aider les chiens et les chats qui n’ont pas encore été secourus.

Et cette vidéo émouvante raconte l’histoire de certaines de ces créatures, y compris l’adorable Tymon – qui à un moment donné était tellement pétrifié qu’il n’était même pas capable de marcher.

Tymon, était l’un des 30 chiens sauvés par Save the Dogs d’un abri bombardé par l’armée russe.

Pour soutenir leurs efforts en Ukraine, l’opérateur de paris en ligne Lottoland égale tout montant collecté via sa carte à gratter Blue Cross Charity tout au long du mois de juillet.

Tout financement recueilli sera affecté à des fournitures médicales pour les animaux de compagnie bloqués, tels que des traitements contre les puces et les vermifuges, un logement et de la chaleur, de la nourriture pour animaux de compagnie et des soins pour les milliers de chiots et de chatons qui naissent à la suite de rendez-vous de stérilisation manqués.

Anna Wade, responsable des affaires publiques de Blue Cross, a déclaré : « En 1912, le Blue Cross Fund a été créé pour aider les animaux pendant la guerre des Balkans.

« Cette longue histoire de soins aux animaux en temps de conflit nous a amenés à lancer un appel urgent pour financer les soins et apporter un soutien aux animaux de compagnie ukrainiens, et nous sommes très reconnaissants envers des partenaires comme Lottoland qui nous aident à poursuivre ce travail crucial alors que la guerre sur les salaires. »

Nigel Birrell, PDG du groupe chez Lottoland, a ajouté : « Bien avant le conflit en Ukraine, la Croix Bleue a fait un travail vital qui a changé la vie d’innombrables milliers d’animaux, et l’année et demie dernière n’a été qu’un autre exemple de ce que une organisation extraordinaire qu’ils sont.

« Nous sommes incroyablement fiers d’être l’un de leurs partenaires et nous sommes ravis que notre carte à gratter caritative contribue à apporter un soutien à ces animaux qui méritent chaque once de soins qu’ils recevront dans les semaines et les mois à venir. »

Ils travaillent pour garder les animaux de compagnie avec leurs propriétaires et aider ceux qui restent Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

A ce jour, plus de 1 000 propriétaires ont été aidés à la frontière avec leurs animaux de compagnie Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest