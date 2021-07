Des assistants vaccinés de la Maison Blanche et de Pelosi ont attrapé Covid-19 par des démocrates fugitifs du Texas – rapports – RT USA News

Un responsable de la Maison Blanche et un membre du personnel de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ont présenté des symptômes bénins de Covid-19 après avoir passé du temps avec la délégation de démocrates du Texas s’abritant à Washington. Tous deux ont été vaccinés.

Le membre du personnel de Pelosi (D-Californie) a aidé à guider les Texans autour du Capitole des États-Unis la semaine dernière, après qu’ils se soient enfuis à Washington dans le but de bloquer un projet de loi républicain sur l’intégrité des élections dans la législature de l’État. Ce membre du personnel a ensuite assisté à une réception sur le toit d’un hôtel de K Street mercredi dernier avec le responsable de la Maison Blanche qui a ensuite été testé positif, a rapporté Axios mardi.

Les démocrates du Texas qui ont loué un jet privé pour voler, sans masque, à Washington et rencontrer des hauts dirigeants du gouvernement américain alors qu’ils étaient infectés par COVID sont devenus une menace massive de super-propagation pour une grande partie de DC officiel : https://t.co/ XYme0BXCT5 – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 20 juillet 2021

Les deux individus étaient « légèrement symptomatique » et complètement vacciné, note la publication. Leurs noms n’ont pas été divulgués. Jusqu’à présent, six des 50 démocrates du Texas ont été testés positifs pour le virus, bien qu’ils aient également été complètement vaccinés.

Confirmant que « un complètement vacciné » officiel a été testé positif lundi, la Maison Blanche a déclaré qu’ils n’étaient pas autorisés sur le campus et que l’unité médicale a mené des entretiens de recherche des contacts et déterminé « pas de contact étroit » avec les directeurs – par exemple le président Joe Biden ou le vice-président Kamala Harris – et le personnel.





Harris avait déjà rencontré la délégation démocrate du Texas, mais a déclaré qu’elle ne mettrait pas en quarantaine car cela n’était pas considéré comme « contact étroit. » Son propre test du week-end s’est révélé négatif.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré mardi que l’assistant en question avait « symptômes légers ». Elle a également confirmé qu’il y avait eu d’autres « infections révolutionnaires » parmi les membres du personnel vaccinés, mais ne dirait pas combien ni quand. Conformément à l’engagement de l’administration en matière de transparence, ils diffuseront les informations de manière proactive si « officiers commissionnés » – c’est-à-dire les assistants présidentiels – test positif, a-t-elle déclaré.





Le porte-parole de Pelosi, Drew Hammill, a identifié le membre du personnel comme « un porte-parole principal entièrement vacciné dans le bureau de presse du conférencier », et a déclaré que tout le bureau travaillait à distance, à l’exception de ceux qui n’avaient pas été exposés à l’individu ou qui avaient récemment été testés négatifs. L’employé « n’a eu aucun contact avec l’orateur depuis l’exposition », ajouta Hammill.

Interrogé à ce sujet mardi, Pelosi a déclaré qu’il était « Raison de plus pour que nous soyons tous vaccinés comme lui. Porter un masque. Prenez toutes les précautions.

Bien que Biden et Pelosi soient tous deux entièrement vaccinés, on craint que leur âge avancé – 78 et 81 ans, respectivement – ne les expose à un plus grand risque de complications en cas d’infection.

Psaki était également en désaccord avec les journalistes qui ont demandé si la visite des Texans équivalait à une « super-épandeur » événement, ce qui n’a pas empêché certains dans les médias et au Congrès d’utiliser le terme, cependant.

Le Dr Brian Monahan, médecin traitant du Capitole, a confirmé que « plusieurs » le personnel du Congrès et un membre du Congrès ont été infectés par le coronavirus, bien qu’ils aient été entièrement vaccinés. Il a blâmé la soi-disant variante Delta du virus, qui serait plus contagieuse que la souche d’origine.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, un républicain, a menacé d’arrêter les législateurs fugitifs pour avoir perturbé les travaux de la législature. Les 50 démocrates se sont engagés à rester à Washington – où ils ne relèvent pas de la juridiction d’Abbott – aussi longtemps qu’il le faudra pour bloquer le projet de loi sur l’intégrité des élections, qui, selon eux, équivaut à une suppression raciste des électeurs. Ils ont également comparé leur sort à l’esclavage.

« Que faites-vous à un esclave si vous ne faites rien d’autre que de l’arrêter lorsqu’il s’enfuit ? » a déclaré vendredi Senfronia Thompson, une représentante de Harris. « Nous avons fui le Texas et s’ils veulent m’arrêter, allez-y. Je suis prêt à être arrêté.

« Nous refusons d’être [hostages]… Je suis américain et je veux voter. « Nous demandons simplement le droit de vote. Des démocrates comme Dean @Senfronia4Texas se battra aussi longtemps qu’il le faudra pour lutter contre les tentatives d’exclusion et de suppression des électeurs par les républicains. #txlegepic.twitter.com/b1WDc14ikK – Démocrates de la Chambre du Texas (@TexasHDC) 17 juillet 2021

