La province sud-ouest du Baloutchistan est la région la plus grande et la plus pauvre du Pakistan, en proie à des insurrections ethniques, sectaires et séparatistes. Il est frontalier à la fois de l’Iran et de l’Afghanistan et, bien que peu peuplé, il est riche en ressources minérales et naturelles, notamment en cuivre, en or et en gaz naturel.

La population locale se plaint depuis longtemps de se voir refuser une part appropriée de la richesse générée par ces ressources, et les séparatistes ont mené une insurrection de faible intensité pendant des décennies, exigeant la libération du gouvernement fédéral. Les responsables pakistanais affirment que les groupes séparatistes ont le soutien de l’Inde, le principal rival du pays.

Les talibans ont également maintenu des sanctuaires dans certaines parties de la province près de la frontière avec l’Afghanistan.

Ihsanullah Tipu Mehsud contribution aux rapports.