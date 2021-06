Des assaillants armés au Mexique détournent des camions à destination des États-Unis transportant 7 millions de cartouches

La cargaison d’environ sept millions de cartouches a été interceptée plus tôt cette semaine sur une autoroute à Guanajuato, un État mexicain en proie à la violence liée au trafic de drogue. Les chauffeurs des deux camions ont été retrouvés vivants.

Environ 98,5% des cartouches étaient de calibre .22, une munition de faible puissance qui est généralement utilisée pour la pratique de la cible ou la chasse au petit gibier. Les cartels mexicains – plus connus pour leurs actes de violence odieux que pour leur passe-temps de chasse à l’écureuil – sont généralement armés de puissants fusils AK-47 et AR-15 qui utilisent des cartouches à grande vitesse.

Un porte-parole du fabricant de munitions, Tecnos Industries, a déclaré que les cartouches volées seraient peu utiles aux cartels de la drogue, notant qu’ils n’utilisent pas d’armes de calibre .22.

Mais il est possible que les munitions trouvent toujours leur chemin vers le marché noir. Dans le passé, les autorités ont surpris des gens qui vendaient des « stylo » des armes à feu, des armes à un coup déguisées en stylos qui utilisent des cartouches .22.

Il n’est pas rare que des armes et des munitions circulent entre le Mexique et les États-Unis, bien que la plupart des cas impliquent des trafics d’armes illicites. Le mois dernier, un patrouilleur routier du Texas a découvert plus d’une douzaine d’armes à feu et plus de 3 500 cartouches après avoir arrêté un suspect qui se dirigeait vers le Mexique.

Le Mexique lutte depuis des années pour maîtriser les cartels de la drogue. Une grande partie de la violence a été imputée aux armes d’assaut introduites en contrebande dans le pays en provenance des États-Unis.

