Des aspirateurs aux friteuses à air, les maisons de vente aux enchères profitent des retours des achats en ligne

Par un samedi ensoleillé mais frais, le parking d’Ollive’s Auction à Calgary est animé par un flux constant de clients qui viennent chercher les trésors qu’ils ont gagnés la semaine précédente.

Parmi eux : un aspirateur à 7 $, une brosse sèche-cheveux à 11 $ et deux tricycles à 13 $, vendus à rabais.

“Je ne veux pas faire de publicité pour cet endroit car c’est un bijou”, a déclaré l’acheteur Pat Knecht, qui a récupéré l’aspirateur avec une lampe, des bacs de rangement et une douzaine de cadres. “Vous pouvez faire de très bonnes affaires.”

Les articles chez Ollive’s Auction peuvent être trouvés avec une forte remise car ils ont probablement déjà été achetés et retournés une fois. L’entreprise fait partie d’un nombre croissant de maisons de vente aux enchères dont le pain quotidien est devenu la vente de marchandises retournées et excédentaires.

Ce secteur d’activité s’est développé à mesure que les achats en ligne et les retours en ligne sont devenus de plus en plus populaires – certaines recherches suggérant 30 pour cent de ce qui est acheté en ligne finit par être renvoyé. Pour les détaillants, le prix de l’expédition, du traitement et du réapprovisionnement des retours peut être tremper et la liquidation est un moyen d’y faire face.

Alors que le Black Friday donne le coup d’envoi officiel de la saison des achats des Fêtes, ces maisons de vente aux enchères offrent un aperçu de l’endroit où certains de ces retours se terminent.

La cliente Pat Knecht dit qu’elle trouve des offres sur une grande variété de biens de consommation en les achetant aux enchères – comme cet aspirateur qu’elle a décroché pour 7 $ aux enchères d’Ollive le week-end. (Paula Duhatschek/CBC)

“On ne sait jamais ce qui arrive”

À l’intérieur de l’extérieur en brique indéfinissable d’Ollive’s Auction se trouve un entrepôt d’environ 5 000 pieds carrés, rempli du sol au plafond avec tout, des couches aux planches à pagaie en passant par les chargeurs de véhicules électriques.

L’entreprise reçoit un camion toutes les deux semaines avec environ 24 palettes de produits : un mélange de retours en ligne et de marchandises invendues mais périmées qui sont éliminées pour faire place aux nouveautés.

Le propriétaire Wayne Ollive travaille avec une société nationale de liquidation qui s’approvisionne directement auprès des détaillants. Il choisit le nombre de chargements de camions à commander, mais le reste du processus est un lancer de dés, a-t-il déclaré.

“Nous ne savons jamais ce qui arrive”, a déclaré Ollive. “C’est un peu comme Noël pour le personnel quand on ouvre les patins parce qu’on ne sait pas à quoi s’attendre.”

Ollive dit que lorsqu’il ouvre un skid – comme celui-ci la semaine dernière – il peut contenir à peu près n’importe quoi, des jouets aux couches en passant par les friteuses à air. (Paula Duhatschek/CBC)

Bien qu’il soit difficile de déterminer exactement quelle part des marchandises retournées et excédentaires se retrouve aux enchères, ou en liquidation plus largement, la consultante en vente au détail Sonia Lapinsky a déclaré que cela pourrait se produire plus souvent car les détaillants font face à une “surabondance” d’inventaire de la chaîne d’approvisionnement précédente perturbations et de la tendance croissante des clients à acheter des marchandises excédentaires puis à les renvoyer.

“Je dirais qu’au cours des derniers mois, il y aurait un pourcentage important, bien plus que d’habitude, qui reviendrait aux liquidateurs”, a déclaré Lapinsky, directeur général de la pratique du commerce de détail du cabinet de conseil mondial AlixPartners. Elle est basée aux États-Unis, mais a déclaré que des tendances similaires sont en jeu au Canada.

Et bien que la liquidation soit devenue une option courante pour les détaillants aux prises avec des retours en ligne, Lapinsky a déclaré que ce n’était pas nécessairement la plus rentable.

“La voie de la liquidation sera une marge de niveau inférieur, juste au-dessus de la destruction de la marchandise elle-même.”

Amazon Canada a déclaré à CBC News dans un communiqué qu’il revend la plupart des retours, les renvoie aux fournisseurs et aux vendeurs, ou décide de les donner ou de les recycler – bien que “dans certains cas”, il liquide les retours qui ne peuvent pas être revendus.

‘Voulez-vous être dans les affaires de retour?’

Ollive’s Auction est en quelque sorte un nouveau venu sur la scène des ventes aux enchères de retours au détail à Calgary, ce qu’il fait depuis environ un an et demi (bien qu’Ollive lui-même organise des ventes aux enchères depuis les années 1980).

D’autres entreprises de Calgary disent qu’elles aussi vendent maintenant des retours en ligne.

À 10 minutes en voiture se trouve Reid’s Auction Canada, qui existe depuis plus de trois décennies. Le propriétaire Joe Hajas a déclaré qu’au cours des dernières années, l’accent s’est largement déplacé de la vente de marchandises en consignation, des fermetures de restaurants et des faillites, vers les retours, qui représentent désormais environ 80% de l’activité.

Joe Hajas, de Reid’s Auction à Calgary, photographié lundi, affirme que 80% des affaires proviennent désormais des retours. (Paula Duhatschek/CBC)

“Cela a vraiment augmenté juste avant COVID”, a déclaré Hajas, qui a déclaré qu’il achetait un à deux camions par semaine, dont une grande partie provenait d’Amazon.

“En gros, le liquidateur nous a appelé pour nous dire : ‘Nous avons des remorques supplémentaires, voulez-vous en acheter et vous occuper des retours ?’ Et nous avons dit, ‘Oui.'”

Un acteur de plus longue date à Calgary est Graham Auctions, qui a été fondé en 1992 et se commercialise comme l’une des ventes aux enchères de liquidation les plus établies du pays.

L’entreprise a également commencé dans le domaine plus traditionnel des ventes aux enchères de véhicules, de récupération et de consignation, mais s’est lancée dans le jeu des retours il y a environ 15 ans avec un certain “grand détaillant” bien connu, a déclaré le directeur général Mike Orechow, qui a refusé de dire lequel.

Mike Orechow, directeur général de Graham Auctions, a déclaré lundi que l’entreprise vendait toujours des voitures et de l’équipement lourd, mais qu’au cours des 15 dernières années, elle avait également réussi à vendre aux enchères. (Paula Duhatschek/CBC)

L’entreprise reçoit actuellement entre quatre et cinq chargements de camions d’articles divers – des couvertures aux tapis en passant par les outils – chaque jour, et met entre 4 000 et 5 000 lots aux enchères par semaine, a déclaré Orechow.

“Nous passons par de nombreux stocks”, a déclaré Orechow, dont l’entreprise vend également aux enchères des marchandises neuves mais invendables, telles que des commandes en ligne annulées et des articles dont l’emballage est endommagé.

Demande des consommateurs

Pendant ce temps, les commissaires-priseurs affirment que leur clientèle a également augmenté car leurs ventes se sont déplacées en ligne et leurs enchères ne sont plus limitées par la taille de leur bâtiment – ​​ou le nombre de personnes disposées à se présenter pour enchérir en personne.

“Vous trouveriez 80 clients se présenter à une vente en direct” dans le passé, a déclaré Hajas, avec Reid’s Auction. Mais maintenant, “vous obtenez 400 à 500 sur une vente en ligne.”

Avec l’augmentation du coût de la vie, enchérir sur une vente aux enchères est une occasion rare pour les clients de choisir ce qu’ils veulent payer pour quelque chose, même s’il y a un certain risque associé à l’achat d’un article d’occasion.

Andre Madden pose avec certains de ses achats aux enchères devant Ollive’s Auction à Calgary samedi dernier. (Paula Duhatschek/CBC)

“En dehors du monde des enchères, eh bien, vous ne pouvez pas entrer dans votre Gap local et négocier les prix ou quoi que ce soit”, a déclaré Andre Madden, un acheteur aux enchères de longue date qui a acheté un ventilateur et une balance chez Ollive’s Saturday.

“Je pense que la plupart des gens qui sont dans le monde des enchères sont économes… vous cherchez à économiser de l’argent, car les temps sont durs et ils ne deviennent pas plus faciles.”

Certains voient également le modèle commercial comme un moyen de garder les articles hors des décharges et d’atténuer certains des coût environnemental des rendements bien que Hajas, pour sa part, ait déclaré que la vue de première main de la quantité de choses qui finissent par être renvoyées l’a laissé avec des sentiments mitigés.

“Cela vous montre en quelque sorte ce que font les gens, comment ils achèteront une robe de mariée et la rendront après l’avoir utilisée, ou ils prendront un outil et le détruiront et le rendront de toute façon parce qu’ils s’en fichent”, a-t-il déclaré. .

“Nous ne faisons que repousser le problème, nous n’atténuons pas le problème.”

REGARDER | Où finissent vraiment vos retours en ligne :

Pourquoi les retours gratuits en ligne sont mauvais pour l’environnement Entre 30 et 40 % de tous les achats en ligne sont renvoyés. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais ces rendements coûtent en fait à l’environnement, selon un expert.

Pourtant, les affaires des trois ventes aux enchères sont suffisamment solides pour que l’expansion soit en cours. Orechow a récemment ouvert un magasin de liquidation en personne, Hajas a ouvert un pop-up similaire et Ollive a déclaré qu’il espère lancer un deuxième lieu d’enchères.

Il s’attend à ce que la demande n’augmente que dans les semaines à venir.

“C’est probablement la période la plus occupée en ce moment à cause de la saison de Noël”, a déclaré Ollive.