Des Asiatiques ont été attaquées dans deux incidents distincts dans des bus de San Francisco le même jour, une semaine après que des femmes asiatiques ont été poignardées à un arrêt de bus – RT USA News

Le système de bus municipal de San Francisco est devenu un point chaud dans une épidémie d’attaques non provoquées contre des Asiatiques, avec deux agressions distinctes survenant le même jour, une semaine seulement après que deux femmes âgées ont été poignardées à un arrêt de bus.

Le dernier incident s’est produit dimanche matin, lorsqu’une femme asiatique aurait été frappée au visage sans raison par un homme alors qu’elle montait à bord d’un bus dans le quartier de Tenderloin à San Francisco. Le chauffeur du bus est alors intervenu, empêchant l’homme de frapper à nouveau la femme, le laissant sortir du bus et appelant la police.

La femme a subi une lèvre fendue lors de l’attaque. La police n’a pas indiqué si elle avait besoin d’un traitement médical ou si un suspect avait été arrêté.





La deuxième attaque de dimanche a eu lieu vers midi, également dans le quartier de Tenderloin, lorsqu’un homme asiatique de 55 ans a été frappé au visage et assommé alors qu’il conduisait un bus. Il est tombé au sol et a ensuite été emmené à l’hôpital pour le traitement de ses blessures, a indiqué la police.

La police a arrêté Andre Smith, 29 ans, dans le cadre de l’attaque. Il fait face à des accusations de voies de fait susceptibles de causer de graves blessures corporelles, des voies de fait aggravées, des mauvais traitements envers les aînés et des coups et blessures. Les deux hommes s’étaient disputés avant que Smith ne frappe l’homme plus âgé, a déclaré la police, et la race ne semblait pas être un facteur de motivation dans l’agression.

Les derniers incidents sont survenus cinq jours après qu’un homme noir de 54 ans aurait poignardé deux femmes asiatiques, âgées de 84 et 63 ans, alors qu’elles attendaient un bus dans le quartier de Tenderloin, près du quartier chinois de San Francisco. L’attaque n’a pas été provoquée et a failli tuer l’homme de 84 ans. Les deux femmes ont été hospitalisées pour plusieurs coups de couteau.

Le suspect, Patrick Thompson, a été arrêté quelques heures après les coups de couteau et a comparu lundi devant le tribunal. Il fait face à deux accusations de tentative de meurtre, ainsi que d’agression avec une arme mortelle et de mauvais traitements envers les aînés. La police a déclaré qu’elle enquêtait toujours sur la question de savoir si l’attaque était motivée par la race, ce qui pourrait conduire à des accusations de crime de haine.

Les États-Unis ont vu une vague d’attaques non provoquées contre des personnes d’origine asiatique, en particulier dans la région de San Francisco et à New York. Un immigrant thaïlandais de 84 ans a été tué en janvier alors qu’il sortait se promener près de son domicile à San Francisco. Vicha Ratanapakdee, qui ne pesait que 113 livres, aurait été frappé sur le trottoir, prétendument lorsqu’un homme noir de 19 ans a chargé à toute vitesse de l’autre côté de la rue et l’a percuté. L’horrible incident a été filmé sur vidéo de surveillance.

À San Leandro, à proximité, les attaques contre les Asiatiques ont augmenté de 300% cette année. Le dernier a eu lieu samedi, lorsqu’un homme de 80 ans a été jeté au sol, agressé et volé par deux adolescents. L’homme peut être entendu sur la vidéo de surveillance de l’attaque, criant à l’aide à plusieurs reprises, tandis qu’une voix aiguë peut être entendue en riant, peut-être de la voiture de fuite à proximité.

Deux femmes asiatiques ont été attaquées par une femme noire avec un marteau la semaine dernière à Times Square à New York. La ville a connu une augmentation de 400% des crimes haineux anti-asiatiques cette année.

Les bus de San Francisco peuvent apparemment être dangereux pour les personnes de tous types. La police a déclaré qu’elle recherchait une femme, qui aurait la cinquantaine, qui a été attaquée par un adolescent dans un bus plus tôt ce mois-ci. Le suspect aurait mis le feu aux cheveux de la femme avant que lui et deux de ses connaissances ne sortent du bus et s’enfuient. La victime a quitté les lieux avant l’arrivée de la police.





