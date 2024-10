Des artistes qui ont perfectionné l’art du marketing

L’espace des médias sociaux est devenu un marché majeur. Des rues de Twitter aux routes de Facebook et aux autoroutes d’Instagram, il est devenu une plateforme essentielle à travers laquelle de nombreuses personnes vendent leurs produits et services au monde. Afin d’être entendu au-dessus du vacarme, un artiste doit être incroyablement créatif et innovant dans la vente de ses « produits ». Au fil des années, certains artistes se sont distingués à cet égard, et leurs astuces marketing ont laissé de nombreuses personnes curieuses et amusées en même temps, conduisant finalement à des ventes exceptionnelles et à un mécénat. TOFARATI IGE jette un oeil à la façon dont ils y parviennent

Funke Akindele

L’actrice et cinéaste Funke Akindele est apparemment non seulement douée pour jouer et réaliser des films, mais elle sait aussi très bien vendre un produit.

Son film de 2023, « Tribu de Juda », est devenu sans surprise le premier film de Nollywood à rapporter 1 milliard de nairas au box-office.

Avant la première du film le 15 décembre 2023, Akindele a tout mis en œuvre pour promouvoir le film sur les réseaux sociaux, en utilisant de nombreux produits de marque, notamment des T-shirts, des bouteilles d’eau, des casquettes, des pulls et des chaussures.

L’actrice de « Jenifa » a également fait appel à la plupart des acteurs du film, dont Timini Egbuson, Tobi Makinde, Jidekene Achufusi, Olumide Oworu, Genoveva Umeh, Uzee Usman, Nse Ikpe-Etim et d’autres, pour enregistrer plusieurs sketches promotionnels sur réseaux sociaux. Leurs pitreries ont eu l’effet escompté, car de nombreux cinéphiles attendaient avec impatience de savourer le film. Lorsqu’il est finalement sorti en salles, les Nigérians se sont rassemblés en masse pour regarder le film, ce qui lui a valu d’accumuler un nombre record de spectateurs.

Akindele, qui a adopté l’habitude de sortir ses films à succès pendant les vacances de Noël et du Nouvel An, devrait recommencer cette année. Les films qu’elle a sortis selon un schéma similaire incluent « Omo Ghetto : The Saga » et « Battle on Buka Street ».

Ces derniers temps, elle a taquiné ses fans sur les réseaux sociaux avec du contenu faisant la promotion de son prochain film, «Everybody Loves Jenifa». Le film est un spin-off de son personnage populaire et alter ego, Jenifa, et sa sortie est prévue pour le 13 décembre 2024.

Ceux qui l’ont rejoint pour créer le contenu du film incluent Falz, Hilda Baci, Jackie Appiah, Patience Ozokwor et Stan Nze.

Un passionné de cinéma, Bayo Sogunle, a applaudi les prouesses marketing d’Akindele. Il a dit Samedi Beats, « Les astuces marketing de Funke Akindele sont tout simplement géniales. Il n’est pas question qu’elle veuille sortir un film et que les gens ne le sachent pas. Pendant des mois, elle aurait saturé l’espace médiatique de différents types de contenus. Elle travaille vraiment dur et elle en apprécie les résultats.

Nasboi

Nasiru Lawal, alias Nasboi, un comédien connu pour ses contenus sur les réseaux sociaux, a également habilement exploité les tendances des réseaux sociaux pour propulser sa carrière musicale, mettant en valeur un mélange unique d’humour et de talent artistique. Connu principalement pour ses sketches comiques, Nasboi s’est adroitement intégré à la scène musicale, utilisant les plateformes mêmes qui ont alimenté son succès comique pour promouvoir ses chansons.

Avant de sortir sa chanson « Umbrella » avec Wande Coal en novembre 2023, il s’est lancé dans une campagne éclair sur les réseaux sociaux, s’assurant que de nombreuses personnes étaient au courant de ce qui allait arriver. Il a été soutenu avec enthousiasme par ses collègues sur les réseaux sociaux, nombre d’entre eux tournant des sketchs avec lui et de manière indépendante pour promouvoir la chanson.

Parmi les artistes qui l’ont rejoint pour promouvoir la chanson figurent D’banj, Mr Macaroni, Taaooma, Brain Jotter et Sabinus,

Il a même organisé une danse « Umbrella » pour accompagner la chanson, et les vidéos de fans la reconstituant sont devenues virales sur différentes plateformes de médias sociaux.

Au-delà des gens populaires, Nasboi a également fait appel à des Nigérians moyens, tels que des vendeurs de suya et même des pousseurs de charrettes, pour « faire connaître » la chanson.

Quelques mois plus tard, lorsqu’il a sorti une autre chanson intitulée « Small Money », il a puisé dans son manuel de jeu habituel et a utilisé les tendances des médias sociaux pour promouvoir le morceau. Et comme par magie, cela a encore fonctionné !

Lorsqu’un chanteur chevronné, Baba Fryo, est venu sur les réseaux sociaux pour menacer Nasboi pour avoir échantillonné les paroles de sa chanson « Denge Pose » dans la chanson à venir, les gens qui connaissaient les pitreries du comédien ont senti un rat. En effet, cela s’est avéré faire partie de la promotion de la chanson, puisque Fryo et Nasboi sont apparus ensemble dans un sketch peu de temps après.

L’une des caractéristiques de la stratégie promotionnelle de Nasboi est sa capacité à exploiter les tendances virales. En créant des contenus accrocheurs et pertinents qui trouvent un écho auprès de son public, il a réussi à transformer des défis éphémères sur les réseaux sociaux en or marketing.

Il est connu pour capitaliser sur les défis populaires de TikTok, invitant ses fans à créer des vidéos intégrant des extraits de ses chansons.

Son humour constitue également un outil puissant dans ce mélange, car il insuffle souvent des éléments comiques dans ses promotions musicales, faisant résonner ses messages auprès du public.

Dans un secteur où la connexion et l’engagement sont vitaux, l’utilisation innovante du marketing des médias sociaux par Nasboi l’a non seulement établi comme un artiste talentueux, mais également comme un spécialiste du marketing avisé.

Basketmouth

Lorsque Bright Okpocha, alias Basketmouth, a récemment publié un message insinuant qu’il avait retrouvé l’amour, beaucoup de ses fans étaient heureux pour lui.

Lorsque certains de ses collègues, notamment étrangers, ont commencé à le féliciter, la joie s’est encore accrue.

Le comédien avait annoncé en décembre 2022 s’être séparé d’Elsie, son ex-épouse et mère de ses deux enfants. Cela ne semblait donc pas déplacé lorsqu’en septembre 2024, il a partagé une photo de lui-même et de la personnalité médiatique Victoria Eze, alias Mz Vick, se regardant affectueusement dans les yeux. Il avait ajouté la légende : « Sur le point d’entrer dans le prochain chapitre de ma vie. Grande annonce à 8h du matin.

Ceux qui planifiaient déjà le mariage en son nom ont vu leurs bulles éclater peu de temps après lorsque Basketmouth a révélé que tout cela n’était qu’une « farce » pour promouvoir son prochain film intitulé « A Ghetto Love Story », avec lui et Vick.

Il avait également adopté une approche similaire pour promouvoir ses spectacles dans le passé. Avec un mélange de contenu stimulant, plein d’esprit et même satirique, il exploite la curiosité et l’amour du public pour les potins pour promouvoir ses œuvres créatives, notamment des albums de musique et des séries télévisées.

Considéré comme l’un des comédiens les plus célèbres du Nigeria, Basketmouth maîtrise en effet l’art de la promotion sur les réseaux sociaux. Même lors de ses spectacles humoristiques, il réussit à intégrer les sponsors dans ses routines, sans faire ouvertement la publicité de leurs produits.

AY

Ayo Makun, alias AY, n’est pas qu’un simple comédien. Il est également acteur et promoteur de spectacles. Cependant, un fil conducteur qui lie toutes ses activités est son utilisation avide des médias sociaux pour se connecter avec son public et « vendre son marché ».

Ses spectacles « AY Live » sont l’un des événements humoristiques les plus réussis et les mieux organisés du pays, et affichent généralement complet. En utilisant les médias sociaux, AY fait connaître les spectacles, en obtenant le soutien d’autres comédiens et chanteurs de poids lourds qui seront présents aux événements. Il veille également à ce que de belles actrices assistent aux spectacles et trouve le moyen d’en intégrer certaines dans ses routines comiques.

Il est particulièrement connu pour tirer profit de toutes les tendances du moment pour créer des sketches pertinents. Son sketch de 2018, inspiré du film à succès « Black Panther : Wakanda Forever », a été un succès auprès du public. Mais il s’est retrouvé dans une situation délicate lorsqu’en 2023, il a joué un sketch prétendument parodiant Seun Kuti, qui aurait giflé un policier en mai 2023. Kuti s’est offusqué, déclarant qu’AY représentait sa fille avec un chien dans le sketch.

Pendant ce temps, AY utilise le même format pour vendre ses films, et il a obtenu un succès considérable dans ce domaine. Ses films, tels que « 30 Days in Atlanta » et la série « Merry Men », ont été des succès au box-office.

Toyin Abraham

L’actrice et cinéaste Toyin Abraham ne s’est pas seulement taillée une place dans l’industrie cinématographique ; elle est également devenue une influenceuse, qui a travaillé avec de nombreuses marques. Sa capacité à se connecter avec son public sur les plateformes de médias sociaux lui a permis de promouvoir des produits et services de manière transparente. Avec un mélange d’authenticité et de créativité, elle présente les marques d’une manière qui semble organique, ce qui en fait la préférée de nombreuses personnes.

De la même manière, elle a déployé les tendances des médias sociaux pour promouvoir ses films, tels que « Ijakumo : The Born Again Stripper » et « Malaika ».

Elle publie également actuellement divers sketchs pour faire connaître son prochain film intitulé « Alakada : Bad and Boujee ». Elle a créé du contenu avec certains acteurs du film, tels que Bimbo Ademoye, IK Ogbonna, Bimbo Akintola, Toke Makinwa, KieKie et Ronke Odusanya.

Kizz Daniel

Daniel Anidugbe, alias Kizz Daniel, est sans aucun doute une puissance de la scène musicale nigériane et il comprend certainement les nuances du marketing des médias sociaux. Avec des succès qui dominent constamment les charts, son utilisation stratégique des médias sociaux et ses collaborations avec des influenceurs amplifient sa portée.

On dit affectueusement qu’il n’a « pas de mauvaises chansons », son talent est incontesté. Cependant, une partie de son succès peut également être attribuée à son utilisation judicieuse des tendances des médias sociaux. À une époque où les plateformes numériques dominent l’industrie musicale, Kizz a transformé ces tendances en puissants outils promotionnels, amplifiant sa portée et engageant ses fans comme jamais auparavant.

Son approche consiste souvent à exploiter des défis et des mèmes viraux, en les intégrant de manière transparente dans ses sorties musicales. Par exemple, lors de la promotion de son single « Buga », Daniel a encouragé ses fans à participer au #BugaChallenge. Le défi a rapidement gagné du terrain, les utilisateurs créant des vidéos de danse présentant leurs interprétations de la chanson. Cela a non seulement généré un buzz, mais s’est également traduit par des millions de streams. Il n’est pas étonnant que la chanson soit devenue un succès international.

Dans un espace compétitif tel que l’industrie musicale, la capacité de Daniel à tirer parti des tendances des médias sociaux illustre l’approche de l’artiste moderne en matière de promotion.

Blaqbones

Emeka Akumefule, alias Blaqbones, a tracé une voie unique dans l’industrie du divertissement en mélangeant comédie et personnalité pleine d’esprit des médias sociaux avec son style de musique rap. Son approche innovante de la narration sous les deux formes lui permet de commercialiser ses chansons de manière créative. En utilisant l’humour pour aborder des situations quotidiennes, il a gagné une base de fans fidèles.

En s’engageant constamment auprès des fans, il est capable de promouvoir ses chansons de manière transparente.

Bloc-notes cérébral

L’humoriste des réseaux sociaux Chukwuebuka Emmanuel, alias Brain Jotter, est devenu célèbre grâce aux personnages décalés qu’il incarne dans ses sketchs sur les réseaux sociaux. Sa capacité à puiser dans l’actualité et les références culturelles rend également sa présence sur les réseaux sociaux convaincante.

Ses mouvements de danse amusants sont un autre élément majeur de sa comédie et de son marketing sur les réseaux sociaux. Sa « résurrection » du chanteur vétéran, le tube à succès de Mike Ejeagha de 1983, « Ka Esi Le Onye Isi Oche », témoigne de son ingéniosité à cet égard. Les pas de danse qui accompagnaient la chanson sont rapidement devenus viraux et ont été reproduits dans plusieurs régions du monde, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Merci Aigbé

Mercy Aigbe se démarque non seulement par ses talents d’actrice mais aussi par son influence dans l’industrie de la mode. Avec un sens aigu du style, elle a réussi à construire une marque et un suivi massif sur les réseaux sociaux autour de sa personnalité.

Elle a mis l’attrait de sa marque à l’épreuve lorsqu’elle a tout mis en œuvre sur les réseaux sociaux pour commercialiser son film de 2023, « Ada Omo Daddy ». Son mari, Kazim Adeoti, l’a même rejoint dans certains sketchs, qui sont devenus viraux et ont alimenté les journalistes et les blogs.

Elle utilise également les réseaux sociaux pour promouvoir son prochain film intitulé « Thin Line ».

Omoni Oboli

Dans un monde où les frontières entre divertissement et marketing sont de plus en plus floues, l’actrice Omoni Oboli a démontré que le succès va au-delà du talent. Cela nécessite une approche stratégique de la promotion. En comprenant son public et en tirant parti des médias sociaux, elle a pu promouvoir ses films, dont le dernier en date, « The Uprising : Wives on Strike ».