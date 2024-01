Des artistes protestent contre l’annulation par le musée d’un spectacle inspiré de Michael Fried

Lisez la lettre des artistes au conseil d’administration de la SBMA ci-dessous.

Conseil d’administration, Musée d’art de Santa Barbara

26 janvier 2024

Cher Directeur,

Au cours des trois dernières années, Eik Kahng, conservateur en chef et directeur adjoint du Santa Barbara Museum of Art (SBMA), a travaillé sur une exposition qui viserait à faire deux choses : reconstituer l’exposition du Fogg Art Museum de 1965. Trois peintres américains, qui a été créé par l’important critique et érudit Michael Fried, et complète cette reconstitution avec une sélection de nouvelles œuvres liées de diverses manières à ces peintures antérieures. L’ambition de l’exposition était de faciliter une compréhension plus profonde d’un moment largement négligé du grand modernisme et d’ouvrir une conversation sur la manière dont certains des arts les plus célèbres des trente dernières années – peintures, sculptures, estampes, photographies, vidéos – a continué à s’investir dans les questions soulevées à ce moment-là, bien sûr de manière nouvelle et surprenante.

À ces fins, un large éventail de prêts a été organisé – il s’agit de l’une des expositions les plus ambitieuses de l’histoire du musée – et un catalogue (qui sera distribué par Yale University Press) comprenant une introduction et quatre essais a été rédigé et produit. L’exposition était typique de l’œuvre de Kahng, dans le sens où elle abordait des moments importants de l’histoire de l’art moderne qui étaient d’une importance majeure mais sous-estimés dans la littérature critique. Les expositions précédentes, axées sur le cubisme dans les années précédant le collage et sur Vincent Van Gogh dans son contexte de la fin du XIXe siècle, ont suscité un vif intérêt du public et l’attention de la presse populaire, tout en fournissant également des forums pour de nouvelles recherches sérieuses sur des sujets négligés.

Il y a quelques semaines, le nouveau directeur de la SBMA, Amada Cruz, a décidé d’annuler l’exposition. Le manuscrit du catalogue était terminé et sur le point d’entrer dans la phase de conception, et l’exposition devait s’ouvrir début juillet. Mais malgré le succès des efforts antérieurs de Kahng, Cruz a jugé que la série était « trop académique ». Pire encore, après avoir annulé l’exposition, elle a ensuite annulé son créateur, prenant la mesure scandaleuse de renvoyer Eik Kahng et de se nommer elle-même au poste de Kahng. Ceci malgré le fait qu’elle n’a aucune formation ni qualification pour être conservatrice alors que Kahng est conservatrice en chef du musée depuis treize ans (et dans plusieurs institutions majeures avant cela) et a occupé ces dernières années le poste de directrice adjointe, avec la responsabilité des aspects majeurs. du fonctionnement du musée.

Il est révoltant d’imaginer qu’une exposition puisse être annulée et la directrice adjointe licenciée parce que son exposition a été jugée « trop académique » par une réalisatrice nouvellement arrivée, peu familiarisée avec le raisonnement et le développement de l’exposition et ignorante ou tout simplement méprisante des intérêts de la communauté qu’elle Le musée a servi avec une grande distinction. Même la recherche la plus informelle sur le Web suggère que la carrière de Cruz a été controversée. Et comme nous le voyons, la dernière tournure des événements au Musée d’Art de Santa Barbara, qui a commencé quelques semaines après son arrivée, banalise l’art, condescend à l’égard de son public et perpétue le modèle de leadership controversé de Cruz, tout en négligeant résolument le ton aigu de l’art. La carrière de Kahng là-bas. Nous, les artistes impliqués dans l’exposition, protestons contre l’annulation de l’exposition et le licenciement du conservateur en chef. Nous considérons ces développements récents non seulement alarmants mais aussi insultants – pour nous, pour la communauté artistique de Santa Barbara et bien sûr pour tous les artistes. Ce qui se passe à la SBMA menace désormais les missions publiques et scientifiques de l’institution.

Sincèrement,

Willard Boepple, Luc Delahaye, Anthony Hernandez, Joseph Marioni, Larry Poons, Stephen Shore, Jim Welling, Fondation Jules Olitski