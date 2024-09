Des artistes plaident pour qu’il faut arrêter les militants du pétrole qui jetaient de la soupe pour éviter la prison

Plus de 100 artistes, conservateurs, historiens de l’art, universitaires et autres professionnels de l’art ont signé une lettre ouverte demandant que deux manifestants de Just Stop Oil évitent d’être condamnés à la prison.

En octobre 2022, Phoebe Plummer et Anna Holland ont jeté des boîtes de soupe aux tomates Heinz chez Vincent van Gogh. Tournesols et ont collé leurs mains au mur sous le tableau de la National Gallery de Londres.

Bien que le tableau lui-même n’ait subi aucun dommage, les procureurs ont déclaré que le cadre italien antique du XVIIe siècle avait été endommagé à la suite de la protestation. Plummer et Holland ont été accusés de dommages criminels et condamnés plus tôt cette année. Le juge Christopher Hehir de la Southwark Crown Court a déclaré à Plummer et Holland, tous deux âgés de 22 ans, d’être « préparés, sur le plan pratique et émotionnel, à aller en prison ».

La lettre, organisé par Greenpeace Royaume-Uni et du collectif artistique Liberate Tate, a été publié le 26 septembre, un jour avant la condamnation de Phoebe Plummer et Anna Holland. Liberate Tate est un collectif artistique fondé en 2010 « dédié à lutter contre la désobéissance créative » à travers ses campagnes contre le financement des arts par l’industrie des combustibles fossiles.

En juillet, le juge Hehir a condamné un groupe de militants de Just Stop Oil à des peines de quatre et cinq ans de prison pour une campagne visant à perturber la circulation sur la M25, le principal périphérique de Londres.

Les signataires de la lettre, dont Fiona Banner, Peter Kennard et Tania Bruguera, ainsi que des historiens de l’art et des universitaires de NYU, de l’Université Willamette, de Goldsmiths, du National College of Art and Design de Dublin et de l’Université de Copenhague, ont déclaré que la protestation était « un acte qui se connecte entièrement au canon artistique.

« En tant qu’artistes, travailleurs de l’art et historiens de l’art, nous sommes préoccupés par la défense par les tribunaux d’une fausse notion de pureté artistique dans leur jugement et leur condamnation.

« L’art peut être, et est souvent, de l’iconoclasme. Ces militants ne devraient pas être condamnés à des peines de prison pour un acte qui correspond entièrement aux canons artistiques.

La lettre soutient que l’iconoclasme fait partie intégrante de la pratique artistique depuis plus de 120 ans, y compris dans le travail des futuristes et des dadaïstes ; Asger Jorn, Robert Rauschenberg ; Gustav Metzger, le groupe Gutai, Jim Dine, Marta Minujín, « de nombreux autres artistes de la performance des années 1960 », Alexander Brenner et Banksy.

« Le travail de tous ces iconoclastes, souvent bien plus destructeur physiquement que celui de JSO, est désormais vénéré dans les musées du monde entier. De telles œuvres iconoclastes font régulièrement l’objet d’expositions dans les musées d’État, notamment Histories of British Iconoclasm de la Tate Britain en 2013.»

« La protestation de Plummer et Holland aurait pu faire un clin d’œil à l’histoire de l’art en utilisant la soupe Campbell’s au lieu de Heinz », indique la lettre. « Selon notre avis d’expert, il serait erroné de considérer cette action du JSO et son message social comme une attaque extérieure contre une œuvre d’art. Au contraire, il appartient à la tradition bien établie de l’iconoclasme créatif.

« Le 27 septembre, le juge Hehir devrait s’abstenir de punir Plummer et Holland de peines de prison pour avoir maintenu une tradition séculaire consistant à faire appel à notre conscience sociale à travers l’art. »

Dans des vidéos virales publiées en ligne, Plummer a déclaré qu’elle espérait que la manifestation attirerait l’attention sur plusieurs problèmes, notamment le grand nombre de licences pour combustibles fossiles accordé par le gouvernement britannique, le montant de subventions aux combustibles fossiles recevoir par rapport à énergie renouvelable malgré le coût déclaré nettement inférieur de l’éolien offshoreet la connexion au courant crise du coût de la vie au Royaume-Uni avec inquiétudes croissantes concernant le coût de l’énergie.