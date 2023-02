Des artistes manifestent devant le parlement grec lors d’une grève qui a fermé des théâtres et interrompu des tournages télévisés

Des artistes du spectacle et des étudiants en art – certains frappant des tambours, jouant de la trompette et vêtus de tenues de clown – se sont rassemblés devant le parlement grec jeudi lors d’une grève qui a fermé des théâtres, interrompu des tournages télévisés et interrompu des cours dans des écoles d’art.

Plus de 2 000 personnes ont pris part à la manifestation, le deuxième jour d’une grève de 48 heures pour protester contre les changements dans un système gouvernemental de qualification du travail utilisé pour fixer les échelles salariales et pour le recrutement de la fonction publique.

“Les gens ont passé des années au travail, dans l’enseignement et dans des rôles de performance, et tout à coup, ils ne savent pas ce que valent leurs qualifications”, a déclaré à l’AP le chanteur Argyro Kaparou, qui dirige l’une des associations organisant la manifestation.

Les organisateurs de la grève disent qu’ils veulent que le gouvernement suspende les réformes jusqu’à la tenue d’élections générales quelque temps avant l’été.

Le gouvernement de centre-droit dit vouloir rationaliser les procédures d’embauche du gouvernement avant les élections.