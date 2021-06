Des artistes jamaïcains peignent des peintures murales sur les murs pour faire revivre le centre-ville abandonné

Au cours des cinq années où Alvin McGowan a été propriétaire d’Annali’s, un restaurant du centre-ville de Kingston, il n’a jamais vu autant de gens se promener avec désinvolture et sans peur – un spectacle remarquable compte tenu de la réputation de la région comme dangereuse et délabrée. « La stigmatisation du centre-ville à une époque, les gens avaient un peu peur. Mais maintenant, c’est différent à cause des peintures murales sur les murs », a déclaré McGowan, 55 ans. Des peintures murales vibrantes et poignantes sont apparues sur les murs de la capitale jamaïcaine dans le cadre de Paint the City, un projet de l’organisation à but non lucratif Kingston Creative visant à faire revivre le quartier négligé du centre-ville de la ville et à soutenir la communauté artistique locale.

Depuis le lancement du projet en 2018, les habitants disent que la région se sent plus en sécurité et que le flux de visiteurs et de touristes venant voir les peintures suscite à la fois intérêt et investissement.

Jusqu’à présent, plus de 60 peintures murales d’artistes locaux ont été érigées sur les murs des bâtiments du centre-ville et sur Water Lane, une artère étroite dans un dédale de rues jonchées d’ordures et de bâtiments abandonnés avec des portes et des fenêtres barricadées.

Les peintures murales présentent les expériences personnelles des artistes – telles que le fardeau de porter un masque pendant la pandémie – rendent hommage à des musiciens comme Bob Marley et créent même l’illusion de fenêtres sur le mur.

Certains intègrent la réalité augmentée. Ainsi, lorsqu’ils sont visualisés à travers l’appareil photo d’un téléphone, ils prennent vie avec le mouvement, la musique et la narration. « Nous avons deux objectifs. L’un est autour des gens, et l’autre est autour du lieu », a déclaré Andrea Dempster Chung, co-fondatrice et directrice générale de Kingston Creative, qui a été fondée en 2017. « La première est le développement des personnes créatives de la Jamaïque, et la seconde est le développement du centre-ville.

Au moins 10 propriétaires d’entreprises ont accepté de faire peindre leurs murs, et le gouvernement municipal et le ministère de la Culture, deux des partenaires du projet, ont commandé des peintures murales pour célébrer le patrimoine musical de la Jamaïque.

Le ministère du Tourisme aide avec des fonds pour payer les artistes, leurs assistants et les peintres, a déclaré la directrice de la création de Kingston, Doris Gross.

Grâce au financement d’institutions telles que l’Union européenne et la Banque mondiale, Kingston Creative gère également un centre de création et un espace de travail collaboratif, des événements, des visites des monuments du centre-ville et une formation gratuite aux compétences numériques et commerciales.

Ensemble, les initiatives constituent un effort pour faire de la ville la capitale créative des Caraïbes, selon le site Web de Kingston Creative. Et Dempster Chung dit que le changement est déjà en train de se produire.

«Je pense que nous avons réussi à avoir un impact sur le centre-ville en termes de création d’emplois et d’emplois pour les créatifs, et en termes de développement de l’art public», a-t-elle déclaré.

LA VIOLENCE DES GANGS

Alors que Kingston a attiré des investissements au cours des dernières années – avec diverses entreprises et un ministère gouvernemental, ainsi qu’un projet de construction d’un hôtel de luxe sur le front de mer, de nombreux Jamaïcains évitent toujours de s’aventurer dans le centre-ville. La zone principalement commerciale est connue des habitants comme un foyer de criminalité et abrite des squatters vivant dans des bâtiments abandonnés et sur des terres sans titre. Le centre-ville s’est progressivement détérioré depuis les années 1970, lorsque les conflits politiques et la criminalité ont poussé les propriétaires d’entreprises et les résidents à fuir les quartiers chics, a expliqué Delano Seiveright, conseiller principal et stratège au ministère du Tourisme.

Mais maintenant, les initiatives de Kingston Creative attirent une attention plus positive de la part des investisseurs et des Jamaïcains amateurs d’art, tout en donnant aux résidents voisins un nouveau sentiment d’estime de soi, a-t-il déclaré.

« Il est probablement trop tôt pour dire avec certitude qu’il a un effet important sur l’économie et la criminalité, mais il a suscité l’intérêt des Jamaïcains qui n’investiraient généralement pas dans le centre-ville de Kingston », a-t-il déclaré.

« Il y a cet intérêt social à en faire ce que peut être un centre-ville. » Anthony Clayton, professeur de développement durable des Caraïbes à l’Université des Antilles à Kingston, a déclaré que des efforts comme Paint the City peuvent rajeunir les communautés abandonnées.

« L’embellissement peut jouer un rôle en aidant à commencer à renverser ces situations », a déclaré Clayton. Mais l’art ne suffit pas à réparer 50 ans de dégâts, a-t-il ajouté.

La Jamaïque a une longue histoire de violence politique et de guerre des gangs, et l’année dernière, elle a enregistré le taux d’homicides le plus élevé de la région d’Amérique latine et des Caraïbes, selon InSight Crime, un groupe de réflexion à but non lucratif.

Les habitants et les organisateurs du projet disent que la zone semble plus sûre depuis que les peintures murales ont commencé à monter, mais les statistiques de la Jamaica Constabulary Force (JCF) brossent un tableau plus compliqué.

Depuis 2017, les crimes majeurs tels que les meurtres, les voies de fait graves, les viols et les fusillades ont augmenté. Cependant, les vols et les larcins ont diminué, tandis que les introductions par effraction sont restées à peu près les mêmes. L’activité des gangs peut être blâmée pour une grande partie des activités criminelles majeures, a déclaré le porte-parole des JCF, Dennis Brooks. « Cela ne veut pas dire que (Peindre la ville) n’a pas d’impact », a-t-il déclaré. « Des initiatives comme celle-ci insufflent de la vie aux communautés. »

‘ÊTRE ÉLEVÉ’

Les restrictions COVID-19 signifient que Kingston Creative a dû suspendre la plupart de ses tournées et événements, mais les peintures murales sont toujours en cours de peinture. Errol Keane, un graphiste de 27 ans, a peint une peinture murale d’un groupe de femmes soutenant physiquement et émotionnellement chacune pour répondre au besoin d’être ouvert sur les agressions sexuelles. Keane a déclaré que le projet avait permis à davantage de personnes de connaître son nom et à de nouvelles commissions.

«Les gens voient cet espace et sont exaltés et tout le monde s’y sent bien. Il n’y a pas de graffitis sur les peintures murales », a-t-il ajouté, notant que cela montre que la communauté en est fière.

Ueli Bangerter, 52 ans, propriétaire et gérant du restaurant traditionnel jamaïcain F&B Downtown, a déclaré avant la pandémie que son partenariat avec le groupe attirait plus de monde dans la région et dans son restaurant.

Les revenus ont augmenté de 25% depuis que Kingston Creative a commencé à organiser des événements, a-t-il noté.

« Il y a des années, tout le monde disait : ‘Au centre-ville, oublie ça, tu dois être fou’, avec les fusillades et c’était sale. Maintenant, ils se rendent compte que c’est beau et propre », a-t-il déclaré.

Le secteur privé prend également note.

Peter Issa, directeur général de l’entreprise locale Issa Construction, a déclaré que son entreprise avait déjà travaillé avec Kingston Creative et qu’elle investit actuellement dans des propriétés du centre-ville et installe une peinture murale sur l’un de leurs bâtiments.

« Nous croyons définitivement au centre-ville de Kingston et avons investi beaucoup de temps et d’argent dans la revitalisation du quartier », a déclaré Issa.

« Nous voulons ramener le dynamisme, les entreprises jamaïcaines et le tourisme au centre-ville. »

